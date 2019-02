10 najdłuższych małżeństw w świecie show-biznesu - oni spędzili ze sobą pół życia

Choć wydawałoby się, że w świecie show-biznesu panuje moda na rozwody, niektóre pary burzą ten pogląd. Jest kilka takich małżeństw, które nie dość, że są sobie wierne, to jeszcze spędziło ze sobą pół życia. Każdy związek wymaga pracy, to pewne - jednak najwierniejsze gwiazdy przekonują, że jest to jedyna droga do szczęścia. Dziwi was, że nigdy nie słyszeliście o szczęśliwych małżeństwach wśród celebrytów? Być może z tego powodu, że w dzisiejszych czasach w cenie są głównie afery i plotki. Dlatego, wbrew powszechnemu przekonaniu - zobaczcie 10 par, które są ze sobą na dobre i na złe.