Bełchatów. Oficjalnie Michał Mieszko Gogol szkoleniowcem PGE Skry. Radosław Kolanek asystentem

Gogol pierwszy kontakt z siatkówką miał w Maratonie Świnoujście, a później przez cztery lata do 2008 roku reprezentował Morze Szczecin. Potem postanowił pójść w kierunku pracy szkoleniowca i kolejno od 2008 do 2011 roku był drugim trenerem AZS Częstochowa, w latach 2011-2016 pełnił funkcję statystyka w Asseco Resovii Rzeszów, a później został drugim trenerem reprezentacji Polski mężczyzn do lat 23. Od 2016 do 2018 roku Gogol był pierwszym szkoleniowcem Stoczni Szczecin, gdzie wcześniej był asystentem. W ostatnich miesiącach 34-latek prowadził samodzielnie AZS Olsztyn, a także pełni funkcję drugiego trenera seniorskiej reprezentacji Polski mężczyzn, u boku Vitala Heynena.

- Od dłuższego czasu obserwujemy pracę Michała i uważam, że to jeden z najbardziej perspektywicznych polskich trenerów młodego pokolenia. Jednocześnie ma już sporo doświadczenia, bo od wielu lat pracuje na boiskach Polskiej Ligi Siatkówki, czy to w roli statystyka czy pierwszego trenera. Jest także asystentem trenera Vitala Heynena w reprezentacji Polski i stwierdziliśmy, że poradzi sobie z odpowiedzialnością i presją, jaka spotka go przy prowadzeniu zespołu PGE Skry Bełchatów. Oczekiwania są duże, ale wierzę, że Michał jako dobry, polski trener, jest gotowy do tego wyzwania i na pewno sobie poradzi z tym zadaniem - mówi Konrad Piechocki, prezes PGE Skry Bełchatów.