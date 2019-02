Bieg Tropem Wilczym 2019. Warszawa. Zdjęcia. Ceny pakietów. Termin biegu Tropem Wilczym

W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.

W tym roku do tego grona dołączy kolejnych 26 miast, które zorganizują ten szlachetny bieg po raz pierwszy.

- W 2019 roku Fundacja Wolność i Demokracja, główny organizator i pomysłodawca biegu, przybliży historię bohaterów takich jak Barbara Otwinowska, Stanisława Rachwałowa, Antoni Heda, Władysław Siła Nowicki, Paweł Jasienica oraz Kapitan Jerzy Stawski – ostatni żyjący żołnierz Warszyca. 3 marca 2019 r. będzie dniem, gdzie w wielkiej wspólnocie Rodacy całymi rodzinami uczczą pamięć tych, którzy toczyli bezgranicznie ofiarną walkę z komunizmem o wolną, piękną i samodzielną ekonomicznie Polskę, o wolność w realizacji swoich planów dla każdego Polaka ponad podziałami – mówi Barbara Konarska, rzecznik prasowy biegu dla portalu tropemwilczym.pl.

Bieg Tropem Wilczym 2019 Warszawa. Historia Biegu Tropem Wilczym

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych. (źródło: tropemwilczym.pl)