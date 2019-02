Brąz kadetów EKS Skry Bełchatów w województwie łódzkim i awans do ćwierćfinałów mistrzostw Polski

Najniższy stopień podium i brązowy medal pozwolił młodym bełchatowianom awansować do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, a taki właśnie był cel podopiecznych Marcina Kubata i Moniki Stasiak.

Żółto-czarni turniej zaczęli od porażki z gospodarzem zawodów Lechią Tomaszów Mazowiecki 0:3 (19:25, 17:25, 23:25). Kolejny mecz zakończył się wygraną kadetów EKS Skry 3:1 z Wifamą Łódź (25:21, 25:8, 19:25, 25:15) oraz zwycięstwem 3:1 nad Bzurą Ozorków (25:21, 21:25, 25:19, 25:17).

W ostatecznej klasyfikacji pierwsze trzy miejsca zajęły ekipy, które zdobyły po pięć punktów. Ostatnią lokatę zajęła MKS Bzura Ozorków. Z racji, że czołowa trójka miała na koncie po dwa zwycięstwa i jednej porażce, to o końcowym układzie tabeli zadecydował bilans setów. Najlepsi w tej statystyce byli gospodarze z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy zdobyli tytuł Mistrzów Województwa Łódzkiego i wyprzedzili Wifamę i EKS Skrę Bełchatów.

- W pierwszym meczu z Tomaszowem psuliśmy dużo zagrywek, za to oni bardzo często robili serię i odskakiwali nam na kilka punktów. Walczyliśmy i byłam pewna, że ta walka przełoży się na następne pojedynki - tłumaczy II trener kadetów EKS Skry Bełchatów Monika Stasiak. - Z Wifamą zagraliśmy jak z nut, w końcu bardzo dobrze zagrywką, a do tego wspaniałe ataki i obrony. Z Ozorkowem szło jak po grudzie, sporo błędów w komunikacji, dekoncentracja, ale można powiedzieć, że kontrolowaliśmy to spotkanie - mówi trenerka.

Kadeci otrzymali pamiątkową statuetkę oraz brązowe medale, ale nie zabrakło nagród indywidualnych. Najlepszym libero turnieju został Bartłomiej Ciuruś z EKS Skry Bełchatów, a najlepszym blokującym turnieju jego kolega z zespołu Jakub Gonerski.

Teraz młodzi zawodnicy z Bełchatowa czekają na turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski kadetów, który odbędzie się w dniach 7-10 marca.

- Dobrze zagrany turniej półfinałowy, a także dobra praca na treningach przełożyły się na finały - podkreśla Monika Stasiak.

Młodzicy poznali swoich rywali w wojewódzkich finałach

Najmłodsza męska grupa EKS Skry Bełchatów, czyli młodzicy, który trenują także pod okiem Marcina Kubata i Moniki Stasiak już 1 marca zagra w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego. Mimo że po siedmiu turniejach rundy zasadniczej bełchatowianie znaleźli się dopiero na siódmej pozycji, to awansowali do finałów wojewódzkich, ponieważ z rozgrywek wycofała się szósta KS Lechia II Tomaszów Mazowiecki. W grupie A młodzi bełchatowianie będą walczyć ze zwycięzcą rundy zasadniczej KS Lechią I Tomaszów Mazowiecki oraz czwartą MKS Bzurą I Ozorków. W grupie B znaleźli się m.in. młodzicy UKS Korony Bełchatów.