Cavaliada 2019 Warszawa. Kiedy i gdzie odbędzie się Cavaliada w Warszawie. Bilety, program, zdjęcia

Cavaliada 2019 w Warszawie to oczywiście przede wszystkim wydarzenie sportowe - takie były jej źródła. Szybko jednak sportowa rywalizacja przerodziła się w wyjątkowe święto koni, głośne spotkanie towarzyskie, wreszcie - w znakomita okazję do spędzenia wolnego czasu. Najlepiej całą rodziną. Rzadko zdarza się, by mamę, tatę i dzieci w każdym wieku połączyła w jednym miejscu pasja i podziw dla bohaterów weekendowego wydarzenia. Cavaliada 2019 w Warszawie jest pod tym względem na pewno wyjątkowa.

Cavaliada 2019 w Warszawie. Gdzie i kiedy się odbywa

Tradycyjnie już warszawskie święto koni, ich nieprzeciętnych umiejętności oraz ludzi, z którymi pojawią się na arenie, odbędzie się na warszawskim Torwarze przy ul. Łazienkowskiej. Zmagania sportowe oraz efektowne pokazy potrwają w tym roku przez cztery dni od czwartku 7 marca do niedzieli 10 marca. Dyrektorem Cavaliada Tour jest Dominik Nowacki z Międzynarodowych Targów Poznańskich. Cavaliada 2019 odbędzie się nie tylko w Warszawie. Oto inne miasta, w których gościmy najlepsze sportowe konie i zaprzęgi w Polsce:

Cavaliada Poznań 2109, 29.11-2.12.2018 - to już za nami:)

Cavaliada Lublin 2019, 31.01.-3.02 - to już także za nami

Cavaliada 2019 w Krakowie, 28.02-3.03

Cavaliada w Warszawie 2019, 7-10.03

Cavaliada 2019 w Warszawie. Historia Cavaliady

Zawody jeździeckie na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywają się rokrocznie od roku 1995. Wyjątkiem był rok 2008, kiedy to na terenach targowych odbywała się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu i zmagania jeźdźców zostały przeniesione z tradycyjnego grudniowego terminu na luty następnego roku. W grudniu 2009 odbyły się natomiast przełomowe dla historii zawodów konnych Poznań Cup. Były to zawody w skokach przez przeszkody o ogólnopolskiej randze, których organizatorem po raz pierwszy były Międzynarodowe Targi Poznańskie, do tej pory będące tylko gospodarzem obiektu.

Marka Cavaliada narodziła się w roku 2010. W Poznaniu odbyły się wtedy zawody o randze międzynarodowej CSI-W z konkursem kwalifikacyjnym Pucharu Świata. Wtedy też zarysowała się formuła zakładająca podział wydarzeń na część targową, sportową i pokazową. Dzięki temu wydarzenie zyskało kompleksowy charakter i zaczęło przyciągać nową, coraz szerszą publiczność. W roku 2012 Zarząd MTP podjął decyzję o organizacji Cavaliady w Warszawie, a w 2013 także na Targach Lublin. W roku 2016 z okazji 95-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich w Kołobrzegu odbyła się specjalna edycja wydarzenia Cavaliada Summer Jumping, pierwsze w Europie międzynarodowe zawody jeździeckie z areną sportową zlokalizowaną na piaszczystej plaży. W 2019 roku do lokalizacji jeździeckich zmagań dołączy także Kraków. Źródło: cavaliada.pl