Co warto zabrać ze sobą na wakacje z dojazdem własnym

Pakując się na wakacje ze sporym zapasem czasu, uda się nam zabrać rzeczy potrzebne i nie zapomnimy o niczym istotnym (https://www.fostertravel.pl/dojazd-wlasnyj/). Przy pakowaniu należy pamiętać, aby w walizce znalazło się trochę luzu, na wypadek, gdybyśmy zechcieli przywieźć jakieś pamiątki z podróży.

Pakowanie walizek w przypadku, gdy wybieramy się na wakacje własnym środkiem transportu, niewątpliwie pozwala na zabranie większej ilości rzeczy, niż ma to miejsce, gdy podróż ma odbyć się samolotem. Należy jednak pamiętać, by nie przesadzić z bagażem.

Oto lista rzeczy, które powinny znaleźć się w bagażu przy wakacjach z dojazdem własnym:

1. Dokumenty

• Dowód osobisty (wystarczy do przekroczenia granicy w wielu państwach UE).

• Paszport (nawet jeżeli planujemy wakacje w UE, może się zdarzyć, że zechcemy odwiedzić państwo sąsiadujące, które do UE nie należy).

• Prawo jazdy (gdy wybieramy się własnym środkiem transportu).

• Ubezpieczenie turystyczne.

• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

2. Pieniądze (waluta lokalna oraz wymienna)

• Waluta lokalna (dobrze jest zaopatrzyć się w nią dużo wcześniej. Może bowiem się zdarzyć, że na miejscu będzie trudno z wymianą bądź kurs będzie dla nas niekorzystny).

• Waluta wymienna (ero i dolary są honorowane w większości państw i nie ma problemu z ich wymianą lub też płaceniem nimi).

• Karta płatnicza (wygodne rozwiązanie. Jednakże przed wyjazdem warto sprawdzić, czy nasza karta pozwala płacić, a także wypłacać pieniądze w danym kraju).

3. Apteczka

Jest szczególnie ważna, gdy wybieramy się na wakacje z dzieckiem.

• Leki przyjmowane stale

• Leki przeciwbólowe

• Leki przeciwko biegunce

• Medykamenty stosowane w przeziębieniu

• Środki na uczulenie

• Plaster

4. Kosmetyki

• Szczoteczka i pasta do zębów

• Żel myjący

• Szampon

• Dezodorant

• Krem do opalania

• Preparat na poparzenia słoneczne

• Chusteczki odświeżające (dezynfekujące)

5. Ubrania (dostosowane do miejsca urlopu)

• Koszulki z krótkim rękawem

• Bluzki z długim rękawem

• Bielizna

• Piżama

• Długie spodnie

• Krótkie spodnie

• Sweter

• Kurtka przeciwdeszczowa

6. Buty (dostosowane do miejsca urlopu)

• Sandały

• Klapki

• Buty sportowe

• Kalosze

7. Elektronika

• Ładowarka do telefonu

• Przejściówka do kontaktu

• Aparat fotograficzny oraz zapasowe baterie

• Nawigacja turystyczna

8. Rzeczy dla dziecka

W przypadku podróżowania z dzieckiem, należy dodatkowo zabrać:

• Łóżeczko turystyczne (w razie konieczności)

• Nocnik

• Zabawki na plażę, kolorowanki, książeczki

• Gry (w zależności od wieku dziecka)

9. Co zabrać nad morze

• Strój kąpielowy

• Ręcznik plażowy

• okulary przeciwsłoneczne

• Krem do opalania

• Nakrycie głowy chroniące przed słońcem

10. Co zabrać w góry

• Mały plecak

• Buty trekkingowe

• GPS (mapa)

• Koc termiczny

• Okulary przeciwsłoneczne

• Nakrycie głowy

11. Przedmioty dodatkowe

• Zestaw do paznokci

• Maszynka do golenia

• Mini zestaw do szycia