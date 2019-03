Dlaczego warto nic nie robić? Pochwała lenistwa. Sprawdź, dlaczego opłaca się leniuchować!

Jak przygotować się do tatuażu? Co zjeść, czego nie pić przed sesją?

Jak przygotować się do tatuażu? - to pytanie, szczególnie przed pierwszą w życiu sesją, zadaje sobie bardzo wiele osób. Mamy dla Was praktyczny poradnik, który przygotowaliśmy razem z właścicielką lubelskiego studia tatuażu Banana Mafia, Anną Strashkevą.