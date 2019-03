Dzień Kobiet 2019 - MEMY. Zobacz śmieszne obrazki na Dzień Kobiet!

Nowy trend w sieci! Mamy wracają do formy po ciąży i... motywują setki innych kobiet. Ćwiczenia dla mamy i dziecka

„Jak wrócić do formy po ciąży?” to jedno z wielu pytań, które pojawia się po urodzeniu dziecka. W pierwszych miesiącach rodzice są zbyt zajęci nowym członkiem rodziny, żeby o tym myśleć, ale po pewnym czasie przychodzą wspomnienia sprzed ciąży i chęć powrotu do dobrej kondycji. Ć...