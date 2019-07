Franczyza biura podróży - czy warto założyć swoje biuro

Wiele osób jest zdania, że założenie biura podróży jest gwarancją łatwego oraz przyjemnego zarobku. Czy tak jest w istocie?

Niewątpliwie prowadzenie biura podróży należy do miłych sposobów zarobkowania. Zanim jednak podejmie się decyzję o takiej formie działalności, należy przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”. Należy pamiętać, że rozwój mediów wpłynął na przepływ wielu klientów przez biura podróży na rzecz sprzedaży przez internet. Działalność biura podróży jest ciekawa, ale też wymagająca poznania miejsc o które pytają klienci. Jaką drogę więc obrać, aby osiągnąć sukces?

Biura podróży - franczyza

Dobrym sposobem na spełnienie marzeń o własnym biurze podróży, jest coraz popularniejsza w Polsce franczyza. Franczyzą nazywa się pewnego rodzaju umowę licencyjną. Przystępujący do takiej formy systemu ma od razu możliwość znalezienia w sieci wybranego przez z siebie oraz znanego biura podróży. Takim biurem jest Fostertravel.pl https://www.fostertravel.pl/franczyza/

Zawarcie umowy typu franczyza, celem rozpoczęcia działalności biura podróży pozwoli na utrzymanie tzw. „pakietu franczyzowego” (licencji franczyzowej). Pakiet taki stanowi istotę systemu franczyzowego, ponieważ zawiera kompletną koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej, która jest oferowana przez franczyzodawcę.

Standardowy pakiet, czyli…

W przypadku zdecydowania się na zawarcie umowy franczyzy, rozpoczynający działalność z danym biurem podróży, otrzymuje standardowy pakiet, w który wchodzą:

• znak towarowy

• know-how (pod tą nazwą kryje się całokształt wiadomości, wiedzy fachowej, jak i doświadczenia w danej działalności)

• tzw. „podręcznik operacyjny” (jest to opis zasad, według których rozpoczynający działalność będzie miał obowiązek, jako franczyzobiorca, prowadzić działalność w ramach systemu franczyzowego)

• usługi świadczone przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy (m.in. szkolenia, pomoc w wyborze lokalizacji biura, pomoc przy budowie bądź remoncie. Przede wszystkim chodzi tutaj o jednolity wizerunek wszystkich punktów, które wchodzą w skład danej sieci. A także wyposażenie, produkty, rekrutacja personelu oraz bieżące usługi)

Ważnym elementem pakietu franczyzowego są także korzyści jakie prowadzący franczyzę zyskuje. Zazwyczaj występują poniższe formy elementy umowy franczyzowej:

• szkolenia z oferty i systemów sprzedażowych

• wyjazdy do hoteli w ramach tzw Study Tour

• spotkania integracyjne franczyzobiorców danej sieci

Franczyza – jakie korzyści

Zawarcie umowy franczyzy z dużym oraz znanym biurem podróży, niewątpliwie pomoże zyskać dużą grupę potencjalnych klientów. Ponadto gwarantuje bezpieczeństwo (renoma oraz doświadczenie) oraz reklamę w ramach całej sieci sprzedaży.

Dodatkowe zalety to dostęp do ofert kilkudziesięciu najlepszych touroperatorów w Polsce, które samodzielnie są trudne do uzyskania.

To jak będzie się układała współpraca i najważniejsze - czy franczyzobiorca będzie odnosić korzyści i dobrze zarabiać, zależy od samego franczyzobiorcy, jego rzetelności, jakości i dobrego podejścia do klientów.