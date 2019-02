Gdzie jest białko roślinne? 15 najlepszych źródeł

Zęby: 10 najlepszych produktów dla zdrowia jamy ustnej

Piękne i mocne zęby to nie tylko zasługa prawidłowej higieny – równie ważna jest stosowana na co dzień dieta. Powinna zawierać składniki umożliwiające zachowanie tkanki zębów, związki przeciwbakteryjnie i zapalne, a przy tym jak najmniej cukrów powodujących próchnicę. Co jeść dla...