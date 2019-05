Ilu rowerzystów powalczy o lepsze powietrze w polskich miastach?

Wystartowała 8. edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej Kręć Kilometry, w której polskie miasta rywalizują o tytuł “Najbardziej Rowerowego”. W ubiegłym roku, spośród ponad 1100 miast biorących udział w wyścigu, najlepszy okazał się Gdańsk. Czy obroni tytuł? Motywem przewodnim kampanii jest walka o lepsze powietrze w Polsce, dlatego nagrodą dodatkową dla mniejszych miast będą czujniki smogu. W ciągu dotychczasowych 7 edycji kampanii, rowerzyści przejechali łącznie ponad 145 milionów kilometrów, a tym samym ograniczyli ślad węglowy o 48 tysięcy ton CO2. Kręcąca kilometry od 2012 roku kampania społeczna pomogła zaoszczędzić Polakom nawet 120 milionów złotych. Takie pieniądze wydaliby uczestnicy kampanii, gdyby poruszali się nie na dwóch, a na czterech kółkach. Efektem dotychczasowych kampanii jest ponad 1300 stojaków rowerowych w całej Polsce oraz serwis internetowy www.rowerowapolska.pl, który pozwala między innymi analizować natężenie ruchu w poszczególnych miastach. W tym roku informacje będą wzbogacone o monitoring jakości powietrza. „Chcemy mocno uświadamiać Polakom, że każdy przejechany przez nich na rowerze kilometr, służy zdrowiu ludzi oraz naszej planety. Będziemy więc łączyć w harmonijną całość edukację ekologiczną i motywację do rowerowych aktywności” – opisuje Krzysztof Śpiewek, członek Zarządu Fundacji Allegro All For Planet. Kampania pokazuje, że każdy z nas może mieć wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Wystarczy, że wsiądzie na rower ze swoją ulubioną aplikacją mobilną i będzie kręcić jak najwięcej kilometrów. Wszyscy użytkownicy na bieżąco mogą śledzić, jak ich aktywności wpływają na środowisko naturalne czy własne zdrowie. A przy okazji zdobyć szansę na nagrody indywidualne. Motywacją do rowerowej rywalizacji będzie również ranking miast, który wyłoni najbardziej rowerowe miasto w Polsce oraz te miejscowości, które otrzymają nagrodę specjalną w postaci czujników jakości powietrza.

„Tegoroczna kampania Kręć Kilometry rozpoczyna wieloletni projekt, w którym wyposażymy 150 miast do 50 tysięcy mieszkańców, w czujniki smogu. Tym samym umożliwimy monitoring jakości powietrza blisko 7,5 milionom osób. W wielu mniejszych miastach brakuje takich czujników, a mają one ogromne znaczenie, między innymi w uświadamianiu ludziom, jak ważne jest dbanie o jakość środowiska naturalnego” – przekonuje Krzysztof Śpiewek. W edycji kampanii 2019, czujnikami nagrodzonych zostanie 50 miast. Czujniki, które trafią do zwycięzców, będą działać w ramach open data, a więc ich pomiary dostępne będą online dla mieszkańców, w popularnych aplikacjach. Dodatkowo, wszystkie czujniki zostaną zintegrowane z serwisem Rowerowa Polska, by umożliwić rowerzystom bieżącą kontrolę jakości powietrza w ich miastach. Fundacja Allegro All For Planet, w ramach swojej kampanii, zaangażuje się także w promocję Światowego Dnia Roweru, który przypada 3 czerwca. I będzie zachęcać, by jak najczęściej korzystać z roweru jako codziennego środka transportu. To nowe święto, zainicjowane rok temu rezolucją ONZ, którego pomysłodawcą był polski naukowiec. ”Współczesne społeczeństwo globalne musi docenić fakt, że rower to nie tylko narzędzie do uprawiania sportu i rekreacji, ale także codzienny środek transportu i wyraz troski o środowisko naturalne. Światowy Dzień Roweru może stworzyć prawdziwie czystą, zieloną rewolucję. Aby tak się stało, musimy o dwóch kółkach pamiętać nie tylko tego dnia, ale każdego dnia w roku” – profesor Leszek Jan Sibilski, ambasador kampanii Kręć Kilometry i główny promotor pomysłu Światowego Dnia Roweru na forum ONZ.