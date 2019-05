Izabela Bełcik: „Drużyna Energii to zgrany team”

- Spodobała mi się już pierwsza edycja „Drużyny Energii”, kiedy byłam obecna podczas Wielkiego Finału w Gdańsku. Już wtedy projekt wywarł na mnie duże wrażenie. Wydarzenie miało miejsce na stadionie Energa, a możliwość uczestnictwa w nim było dla mnie wielką frajdą, więc domyślam się, jak wielkim przeżyciem musiało być to dla dzieci, którym towarzyszyliśmy. „Drużyna Energii” budzi we mnie same pozytywne emocje i uczucia.

Moje wrażenia przelewam na naszych podopiecznych, pokazując, że uczestnictwo w projekcie gwarantuje niezapomniane przeżycia i wspaniałą zabawę. Sprzyja temu forma pozytywnej rywalizacji, ponieważ uczestnicy muszą zbierać punkty i brać aktywny udział w wydarzeniach, a wcześniej zapracować na organizację finału w ich szkole. To wspaniale integruje uczniów, tworzy wspólnotę między uczniami i nauczycielami. To bardzo ważne, aby wszyscy pracowali na jeden cel.

Teraz jesteś idolką młodego pokolenia, a jak było w Twoim dzieciństwie? Na których sportowcach się wzorowałaś?

- W najmłodszych latach nie miałam wiele wspólnego z siatkówką. Podziwiałam raczej lekkoatletów, np. Roberta Korzeniowskiego, ponieważ w telewizji były transmitowane tylko wielkie imprezy, jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata, więc to były jedyne okazje do kibicowania naszym sportowcom. Natomiast kiedy weszłam do świata siatkówki, pojechałam do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. Tam poznałam profesjonalistów, jak Magda Śliwa, Małgorzata Glinka, Piotr Gruszka czy Sebastian Świderski, zresztą nazwiska mogłabym wymieniać bez końca. Teraz znam ich osobiście, ale wtedy inspirowali mnie i motywowali do treningu.

W „Drużynie Energii” mamy niesamowity siatkarski duet na najwyższym poziomie, który tworzą mistrzowie świata i Europy. Chodzi oczywiście o Ciebie i Krzysztofa Ignaczaka. Jak Wam się współpracuje przy proponowaniu ćwiczeń dla dzieci?

- Wszystko układa się wyśmienicie! Śmiejemy się, że jestem jedyną kobietą, rodzynkiem w całej „Drużynie Energii”, więc czuję się bardzo dobrze. Nie spędzamy dużo czasu na wymyślaniu czegokolwiek, znamy bardzo wiele ćwiczeń i przerabialiśmy je tysiące razy, dlatego wszystko przychodzi naturalnie. Żargon siatkarski jest ten sam, dzięki czemu współpracuje nam się naprawdę przyjemnie.