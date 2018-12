Jak brzmi zorza polarna? Huawei prezentuje niezwykły koncert współtworzony przez AI

Zorza polarna, sfilmowana w Norwegii w pobliżu miasta Tromsø przez uznanego fotografa Kjetila Skoglia, stała się inspiracją dla muzyków, którzy podjęli wyzwanie, by spektakl świetlny tworzony przez naturę zamienić w symfonię. Inżynierowie Huawei stworzyli dedykowany temu projektowi system sztucznej inteligencji, bazujący na AI wbudowanej w procesor smartfona Mate 20 Pro, potrafiący analizować właściwości światła tak niezwykłego jak zorza polarna, interpretować jej dynamikę i wyrażać ją dźwiękiem. Światowej sławy kompozytor Mark Sayfritz podjął się przetłumaczenia języka światła na język muzyki.

Kompozytor Mark Sayfritz: - Zastosowanie sztucznej inteligencji w mojej muzyce otworzyło zupełnie nowe możliwości twórcze. Wprowadziłem materiał filmowy z nagraniem zorzy polarnej do oprogramowania, które przeanalizowało takie elementy jak kolor, rozmiar, kształt i prędkość. Następnie wygenerowałem wariacje muzycznych fraz, w oparciu o to, co było widać na nagraniu wideo. AI rozpoznała poszczególne ujęcia zorzy i modulowała dźwięki tak, aby odzwierciedlały jej intensywność w kompozycji.

Te wariacje dźwiękowe posłużyły Jamesowi Shearmanowi, jednemu z najlepszych na świecie dyrygentów i kompozytorów, do stworzenia scenariusza widowiska „Sound of Light” godnego najlepszych sal koncertowych. Realizacja symfonii połączonej ze spektaklem wizualnym wymagała intensywnego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i wykorzystania komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Inżynierowie Huawei przekształcili Huawei Mate 20 Pro – pierwszy na świecie smartfon z podwójnym chipsetem obsługującym sztuczną inteligencję – w komputer koordynujący ten niesamowity spektakl. Podczas występu na żywo, przekonwertowane dane były przekazywane za pośrednictwem smartfona do syntezatorów.

- Sztuczna inteligencja od dawna jest priorytetem w działaniach badawczo-rozwojowych Huawei. AI pozwala nam przekroczyć nasze ograniczenia, umożliwia osiąganie tego, co kiedyś wydawało się być poza naszym zasięgiem. Brzmienie światła dokładnie oddaje ten pomysł – powiedział Peter Gauden, Global Senior Product Marketing Manager, Huawei CBG.

Nad projektem pracował zespół wybitnych twórców, najważniejsi z nich to:

· Kjetil Skogli, „łowca zorzy": fotograf i przewodnik z Tromsø w Norwegii. Współpracował m.in. z BBC oraz z wieloma fotografami dokumentującymi zjawisko zorzy polarnej. W projekcie „Sound of Light” był przewodnikiem w poszukiwaniach zorzy polarnej.

· Mark Sayfritz, kompozytor: jeden z najbardziej wybitnych artystów nagraniowych, kompozytorów i producentów. Zdobył wiele nagród za muzykę i projekty dźwiękowe, w tym za współpracę z Audi, Nike, Levi's, NBA i Reebok. Jego rola polegała na przekształceniu dźwięków tworzonych przez AI w symfonię.

· James Shearman, dyrygent: powszechnie znany brytyjski dyrygent. Uczestniczył w powstaniu muzyki do ponad 80 filmów fabularnych, np. „Piękna i Bestia", „Manchester by the Sea" i „Harry Potter i Czara Ognia". Pełnił rolę aranżera i dyrygenta symfonii „Sound of Light”.

· Synchron Stage Orchestra, wykonawcy: zespół najlepszych muzyków, wybranych z najbardziej znanych wiedeńskich orkiestr. Występuje w wiedeńskim studio nagraniowym Synchron Stage, specjalizującym się muzyce filmowej.