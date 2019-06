„Jedzenie to… odkrywanie” – Kaufland zaprasza do kulinarnej podróży po świecie

„Jedzenie to… odkrywanie” to nowa odsłona kampanii Kaufland „Jedzenie to…”. W jej ramach sieć przekonuje, że jedzenie to nie tylko spożywanie żywności, ale także źródło skojarzeń, wspólnych przeżyć i wspomnień. To także ważny element kultury i stylu życia ludzi w każdym zakątku globu, co spróbują udowodnić Alex Wahli i Olaf Deharde - kucharze, blogerzy oraz znawcy streetfoodu. Szefowie kuchni zabierają nas w podróż po dziewięciu krajach świata, by wspólnie odkrywać lokalne przysmaki. Wyniki tych podróży można śledzić na interaktywnej mapie dostępnej na www.kaufland.pl/odkrywanie. Pierwszy przystanek: Francja.

Smakosze na tropie

Bohaterowie programu rozpoczynają poszukiwania doskonałego smaku nad Sekwaną. Odwiedzają popularne lokale, opowiadają o miejscowych tradycjach związanych z jedzeniem oraz o kulinarnej francuskiej klasyce. Doskonałe wypieki, kultowe naleśniki, wyraziste sery, czy świeże ryby i mięsa w aromatycznych przyprawach – Alex i Olaf przypominają, dlaczego kuchnia francuska uchodzi za jedną za najlepszych na świecie i podpowiedają, jak samemu zostać domowym chef cuisinier.

Wyprawę przez kuchnie świata rozpoczynamy od kolebki sztuki kulinarnej. W ramach kampanii „Jedzenie to… odkrywanie” Kaufland chce dostarczać inspiracji, wyjątkowych smakowych doznań oraz zachęcać do otwartości na inne kultury kulinarne. Co istotne, udowadniamy także, że niezwykłe dania kuchni międzynarodowej można stworzyć samemu w domu ze składników dostępnych na przykład w naszych marketach – mówi Justyna Przybylska, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Świat od kuchni

Kolejne odcinki serii będą poświęcone m.in. kulinarnej stronie Meksyku, Włoch czy Grecji. Każdy nowy epizod będzie miał swoją premierę przy okazji tygodnia specjalnego w sieci Kaufland, poświęconego kuchni danego kraju lub regionu, gdy bogata oferta lokalnych specjałów będzie dostępna w atrakcyjnych cenach. Na potrzeby akcji stworzono specjalną zakładkę na stronie sieci Kaufland - z interaktywną mapą świata prezentującą kolejne przystanki w kulinarnej podróży Taste Travellers, zawierającą cenne porady, artykuły i materiały wideo w polskiej wersji językowej.