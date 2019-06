Jedzenie to… podróże. Poznaj smaki Ukrainy

Na kulinarną kulturę każdego kraju mają wpływ lokalnie dostępne produkty, ale i historyczne zawiłości oraz wpływ osób przybyłych z innych rejonów świata. Nie inaczej było z kuchnią ukraińską, inspirowaną w dużej mierze smakami rosyjskimi, polskimi, a nawet tureckimi. Oparta głównie na mięsie, rybach, warzywach i produktach mącznych lub ziemniaczanych, wyróżnia się często prostymi, ale zapadającymi w pamięć daniami.

Na dobry początek

Spragnienie nowych kulinarnych doznań powinni zacząć od kwasu chlebowego. Ten niezwykle popularny napój powstały z fermentacji chleba żytniego i razowego przypomina smakiem piwo z colą. Słodkawy smak, nuta goryczy i kwasowości. Kwas chlebowy najlepiej smakuje schłodzony. Po ugaszeniu pragnienia czas przejść do sztandarowej pozycji ukraińskiej kuchni jaką jest sało. To kawałek solonej słoniny z czosnkiem i pieprzem, często podawanej z marynowanymi warzywami i ciemnym pieczywem. Miękkie, serwowane w postaci cienkich plasterków, stanowi niezwykle popularną przystawkę.

Nie ma obiadu bez… zupy

Obiad bez zupy? Zarówno w tradycji polskiej, jak i ukraińskiej, rzecz trudna do zaakceptowania. Z kuchnią naszych sąsiadów nieodłącznie kojarzy się barszcz. Ten może się różnić w zależności od regionu. Jednak to zawsze zupa pożywna, tłusta, gotowana na drobiu lub wieprzowych żeberkach, z dodatkiem słoniny i warzyw. Warto wymienić też soliankę, czyli zupę na mięsnym wywarze z przecierem pomidorowym, kawałkami mięsa czy podrobów, warzywami, podawaną z cytryną i gęstą śmietaną. W tym zestawieniu nie może zabraknąć także uchy, czyli wywaru z dodatkiem warzyw i kawałków popularnego na Ukrainie karpia.

Znajome smaki

W poszukiwaniu drugiego dania udajemy się do stolicy. Tu nie mogło zabraknąć kotleta po kijowsku, czyli piersi z kurczaka w grubej, chrupiącej panierce z maślanym nadzieniem. Niezwykle popularną potrawą są młynci, znane u nas jako bliny. Płaskie, pulchne placki na zaczynie drożdżowym podaje się z dodatkami takimi jak gęsta śmietana, kawałki ryby, roztopione masło lub dostępne w wersji na słodko. Na stole często pojawiają się też warenyky, które najchętniej nazwalibyśmy pierogami. Jednak pirohy występują głównie na zachodniej Ukrainie i są większe niż warenyky. Te ostatnie znajdziemy w wersji z ziemniakami, z fasolą, z wątróbką, z piaskiem, czyli z farszem bazującym na mące przysmażonej na sale, czy w wersji owocowej - najczęściej podawane z wiśniami.

Смачногo! (Smacznego!)

