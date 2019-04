Kilkaset litrów wody do produkcji bochenka chleba? Mało! Nie uwierzycie, ile pochłania samochód

Choć mało kto o tym myśli, woda nie służy tylko do picia i mycia, ale także do produkcji pożywienia oraz różnych przedmiotów wykorzystywanych przez człowieka. Niestety, nie są to małe ilości, a warto pamiętać, że ziemskie zasoby H2O nie są nieograniczone. Zanim następnym razem zjecie wołowego steka zastanówcie się, czy korzyść ze smacznego obiadu na pewno pokrywa koszty jego produkcji. Podobnie wymiana samochodu na nowy co parę lat też nie jest najbardziej korzystną dla środowiska opcją. Sprawdźcie, co i w jakich ilościach pochłania wodę - w dobie konsumpcjonizmu świadomość procesów jest podstawą odpowiedzialnego życia.