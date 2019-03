Lista przebojów YouTube 🎶, najnowsze piosenki - TOP15 muzyki YT [20.03.2019]

Muzyczna lista przeboj贸w YouTube YouTube to nie tylko platforma wideo. Dla wielu z nas to przecie偶 tak偶e odtwarzacz muzyki 馃帶. Zobaczcie, czego obecnie najch臋tniej s艂uchamy my Polacy. Trzy najbardziej popularne przeboje 1.聽Mi艂yPan - Melan偶 (Official Video)

2.聽Kizo - PEGAZ (prod.Hubi x Micha艂 Graczyk)

3.聽Pono - Szczerze

Lista przeboj贸w YouTube - miejsca 4.-15. 4.聽Jan-rapowanie & NOCNY - Wszystko OK [official video]

5.聽PRO8L3M - Crash test

6.聽Kabe - Albinos VIDEO

7.聽Iggy Azalea - Sally Walker (Official Music Video)

8.聽benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin - I Can't Get Enough (Official Music Video)

9.聽S艁AWOMIR - Weekendowy Korsarz (Official Video Clip NOWO艢膯 2019)

10.聽Tulia - Fire of Love (Pali Si臋) - Poland Eurovision 2019

11.聽PlanBe - Nigdy wi臋cej sp艂ukany (prod. Deemz x 2K)

12.聽Ava Max - So Am I [Official Music Video]

13.聽Ava Max - So Am I (Lyric Video)

14.聽Sofia Reyes - R.I.P. (feat. Rita Ora & Anitta)[OFFICIAL MUSIC VIDEO]

15.聽Armin van Buuren - Turn It Up (Official Lyric Video)

Czym jest lista przeboj贸w? Lista przeboj贸w Youtube to zbi贸r najbardziej popularnych piosenek. Na li艣cie znajdziesz najnowsze piosenki artyst贸w polskich i zagranicznych. Lista przeboj贸w zawiera te piosenki, kt贸rych Polacy s艂uchaj膮 najcz臋艣ciej i najch臋tniej. Sprawd藕, czy muzyka znajduj膮ca si臋 na li艣cie odpowiada Twojemu gustowi. Ka偶dego utworu muzycznego, b臋d膮cego w rankingu, pos艂uchasz w serwisie YouTube. Wybranej piosenki mo偶esz pos艂ucha膰, bez opuszczania naszej strony. Aktualne przeboje na dzi艣 Uwielbiasz muzyk臋? Gdzie s艂uchasz ulubionych piosenek? Czy znalaz艂e艣 na li艣cie przeboj贸w jak膮艣 muzyk臋 do pos艂uchania dzi艣? Jeste艣 zaskoczony tym, czego obecnie s艂uchaj膮 Polki i Polacy, jakie s膮 ich przeboje? Co艣 wpad艂o Ci w ucho? Koniecznie zostaw nam komentarz. Mi艂ego s艂uchania muzyki!