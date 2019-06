Multikino zaprasza na Filmowe lato z Orange na kartę

Pomorze, Mazury i Wybrzeże. Karkonosze, Tatry i Bieszczady. Kaszuby, Kujawy, Pałuki i Zamojszczyzna. Filmowe Lato z Orange na kartę i Multikinem to 18 miejscowości i 39 pokazów rozsianych po wakacyjnych kurortach, ośrodkach wypoczynkowych i miejscach, w których Polacy najchętniej spędzają letnie urlopy. W ciągu dwóch miesięcy, od 28 czerwca do 26 sierpnia filmowe hity w kinie plenerowym będzie można oglądać zarówno w popularnych letniskach, jak Krynica Morska, Mikołajki czy Białka Tatrzańska, jak i malowniczych, ale mniej znanych miejscowościach: Borne Sulinowo, Tleń czy Gołdap. Filmowe Lato zacumuje nad przystaniami mazurskich i kaszubskich jezior oraz w sąsiedztwie bałtyckich plaż. Widzowie z wygodnych leżaków spoglądać będą na wyniosłe szczyty Tatr, Karkonoszy, bieszczadzkie połoniny i strzelistą Katedrę Gnieźnieńską. Nie ulega wątpliwości, że Filmowe Lato z Orange na kartę i Multikinem to najbardziej zróżnicowana pod względem geograficznym trasa kina plenerowego w Polsce, prezentująca filmy o wyjątkowych walorach.