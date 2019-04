Najlepszy sernik na Wielkanoc i inne sprawdzone przepisy od najlepszewkuchni.pl

Każdy z nas ma swoje ulubione świąteczne dania. W Wielkanoc jedni zajadają się sernikiem, a inni wyczekują na mazurka. Nas wszystkich łączy jedno – chcemy, by na świątecznych stołach pojawiały się najsmaczniejsze potrawy i najlepsze produkty. Jeśli potrzebujecie sprawdzonych przepisów na Wielkanoc, to znajdziecie je na najlepszewkuchni.pl.

Pyszny i delikatny sernik na Wielkanoc (i nie tylko)

Składniki na spód ciasta:

1,5 szklanki pokruszonych herbatników

1/3 szklanki rozpuszczonego masła Łaciatego

¼ szklanki cukru

Masa serowa:

4 serki śmietankowe Łaciate naturalne

1 szklanka cukru

1 cukier waniliowy

2 całe jajka

3 jajka (osobno żółtka i białka)

2 szklanki śmietany Łaciatej 22%

1 łyżeczka soku z cytryny

Przygotowanie:

Spód ciasta: w misce mieszamy składniki i powstałą masę wykładamy na dno i boki tortownicy. Pieczemy 5 minut w piekarniku rozgrzanym do 190°C.

Serki Łaciate mieszamy mikserem do uzyskania gładkiej masy. Następnie dodajemy cukier, żółtka jajek, sok z cytryny, cukier waniliowy i śmietanę.

Osobno ubijamy pianę z białek, dodajemy do masy serowej i delikatnie mieszamy. Wylewamy na nasz wcześniej podpieczony spód. Pieczemy w temp. 175°C przez 60 minut. Po upieczeniu wyłączamy piekarnik, ale sernik zostawiamy w nim aż do wychłodzenia.

Ciasto można ozdobić wedle upodobań – najlepiej samodzielnie przygotowaną polewą czekoladową lub sosem malinowym. Sernik na Łaciatych serkach do smarowania jest pyszny i delikatny.

Wiosenna tarta ze szparagami, którą pokochacie

Składniki na ciasto:

250 g mąki pszennej

125 g masła Łaciatego

3-4 łyżki zimnej wody

płaska łyżeczka soli

1 jajko

Nadzienie:

500 g zielonych szparagów

1 cebula

3-4 szt. pomidorków malinowych

180 g śmietany Łaciatej 18%

2 jajka

1 łyżka mąki pszennej

sól, pieprz ziołowy, bazylia, oregano

40 g sera żółtego wiórki (najlepiej sprawdzi się Gouda z Mlekpolu)

Przygotowanie:

Wyrabiamy wszystkie składniki i powstałe ciasto wkładamy do lodówki na 60 min. Po godzinie wykładamy ciasto na formę do tarty, nakłuwamy widelcem i podpiekamy w piekarniku nagrzanym do 180°C przez ok. 15 minut.

Szparagi dokładnie myjemy, odłamujemy twarde końcówki. Gotujemy w lekko osolonej wodzie przez ok. 10 minut. W tym czasie zabieramy się za przygotowanie nadzienia: cebulę drobno siekamy, pomidorki kroimy na ćwiartki.

Śmietanę Łaciatą łączymy z jajkami, mąką i żółtym serem. Doprawiamy solą, pieprzem ziołowym, bazylią i oregano. Całość dokładnie mieszamy. Ciasto posypujemy posiekaną cebulą, dodajemy pomidory i szparagi.

Warzywa zalewamy masą jajeczno-śmietanową.

Tartę pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180°C na złoty kolor przez około 40 minut, aż tarta się lekko zarumieni, a farsz się zetnie.

Smacznego!

