Niezapomniana lekcja z gwiazdami sportu. Szkoła w Mrocznie dała pokaz energii!

- Przede wszystkim dziękujemy dzieciom. To wasza energia przyczyniła się do naszego zwycięstwa, dzięki któremu ci fantastyczni sportowcy dzisiaj odwiedzają naszą szkołę. Jako nauczyciele możemy zawsze liczyć na naszych uczniów, za co należą im się wielkie brawa – p owiedziała Anna Kamińska, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Mrocznie.

Cała Polska ćwiczy z ambasadorami

Drużyna Energii to projekt skierowany do klas 6-8 szkół podstawowych i mający na celu promocję aktywności fizycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji, z których nastolatkowie korzystają najchętniej. Aktywność sportową dzieci można podziwiać np. na YouTube’ie lub TikToku. W II edycji projektu do zabawy dołączyło kolejne 100 szkół z całej Polski, dzięki czemu w programie jest ich już 200. O tym, że sport to nie tylko zdrowie, ale i wspaniała zabawa, przekonują ambasadorzy programu: piłkarz Marek Citko, siatkarz Krzysztof Ignaczak, dziennikarz sportowy Bartosz Ignacik, piłkarski freestyler Krzysztof Golonka, mistrzyni Europy w siatkówce Izabela Bełcik oraz najlepszy „dunker” świata Rafał Lipiński.

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska.