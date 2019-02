Nowe emoji na Facebooku - 230 piktogramów, które pojawią się w 2019 roku

W dzisiejszych czasach coraz więcej rozmów odbywa się poprzez komunikatory i media społecznościowe. Bywa i tak, że wolimy napisać do kolegi z pracy wiadomość na messengerze, niż podejść do biurka obok. By wyrazić emocje często jednak suchy tekst nie wystarczy - dlatego właśnie używamy emoji. Obecnie ciężko napisać wiadomość bez jakichkolwiek symboli rysunkowych - tak bardzo przyzwyczailiśmy się do kolorowych piktogramów, że sam tekst może wydawać nam się niekiedy oschły, a nawet grubiański. Emoji stały się nieodłączną częścią wiadomości tekstowych i, podobnie jak inne trendy internetowe, wciąż ewoluują. By lepiej odpowiadały duchowi naszych czasów, The Unicode Consortium zaprojektowało 230 nowych piktogramów na 2019 rok. Sprawdźcie, co nowego pojawi się niebawem w waszych komunikatorach.