Ogólnopolski Test Wiedzy o Unii Europejskiej. Weź udział i wygraj czytnik e-booków

1 maja tego roku będziemy obchodzić 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, ale tak naprawdę proces integracji rozpoczął się już 25 lat temu. Dla młodego pokolenia Polska w Unii to rzecz naturalna, ale nasi rodzice i dziadkowie pamiętają czasy, gdy nikt nie był sobie w stanie tego wyobrazić. W Unii Europejskiej czujemy się już jak u siebie, ale ile o niej wiemy? W 2004 roku, gdy zostaliśmy członkiem wspólnoty, na ulicach miast wielu Polaków świętowało. Polska dopiero uczyła się demokracji i wolnego rynku. Byliśmy krajem zapóźnionym gospodarczo. W ciągu ostatnich 15 lat rzeczywistość wokół nas bardzo się zmieniła. Od momentu akcesji do sierpnia 2018 roku Polska otrzymała wsparcie w wysokości ponad 440 mld złotych. Choć w UE czujemy się już jak u siebie, a po Europie bez granic poruszamy się swobodnie, przy okazji tej rocznicy warto zadać sobie pytanie: ile tak naprawdę wiemy o wspólnocie? Czy znamy instytucje unijne, czy wiemy czym się zajmują i w jaki sposób wpływają na nasze życie? Warto to sprawdzić. Wielki Ogólnopolski Test Wiedzy o Unii Europejskiej W dniach 26-30 kwietnia zapraszamy do udziału w Wielkim Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Unii Europejskiej. Spokojnie - przymiotnik „wielki" nie oznacza wcale, że bardzo trudny. Warto wziąć w nim udział i sprawdzić swoją wiedzę. KLIKNIJ i weź udział w teście Na najlepszych czekają nagrody! Na 15 osób, które poprawnie odpowiedzą na największą ilość pytań w najkrótszym czasie, czekają czytniki e-booków InkBook Lumos wraz z etui Yoga Kolejne 15 osób otrzyma pakiety upominków- plecaki pełne niespodzianek od Partnera naszej akcji- Komisji Europejskiej. KLIKNIJ i weź udział w teście Podejmij wyzwanie i zrób sobie prezent z okazji 15 lat w UE. I nie zapomnij, już 26 maja kolejne wybory do europarlamentu. Koniecznie zagłosuj na najlepszych kandydatów! Regulamin konkursu