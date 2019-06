Oni rekrutują młodych ludzi tworzących polskie start-upy, aby zamienić ich w przedsiębiorców przyszłości

Jak wygląda rynek start-upów w Polsce?

W Polsce nie brakuje technologicznych talentów. Świadomość dużego zapotrzebowania na rynku pracy osób wykonujących zawody związane z innowacjami przyciąga do uczelni technicznych coraz więcej młodych ludzi. Wielu z nich nadal zdobywa doświadczenie za granicą. Ok. 50% wszystkich właścicieli polskich start-upów mieszkało i zdobywało doświadczenie za granicą. Na szczęście dobre zarobki programistów przyciągają ich z powrotem do kraju.

Młodzi kipią pomysłami na kolejne innowacje i mają wystarczającą wiedzę merytoryczną, aby je realizować. Znajdują przede wszystkim odwagę, aby tworzyć kolejne polskie start-upy i nieustannie je rozwijać. To nowa jakość pracy na polskim rynku. Nie tylko zarobki są tam konkurencyjne. Pracodawcy dbają o komfort pracy i wspierają swoje zespoły w rozwoju, dzięki czemu osoby pracujące w tych organizacjach czują się spełnieni zawodowo.

Młodzi ludzie tworzący start-upy w Polsce potrzebują wsparcia

Blisko 20% właścicieli start-upów ma tytuł naukowy i chęć prowadzenia dużych projektów. Mimo to wciąż brakuje im wiedzy o tym, jak:

pozyskać fundusze;

w zrównoważony sposób korzystać z kompetencji miękkich.

Właśnie dlatego, jak wynika z raportu Startup Poland 2018, ok. 50% nowych firm zajmujących się innowacjami utrzymuje się ze swoich pieniędzy, pomimo tego że rynek obfituje w fundusze, przeznaczone właśnie na ten cel.

PFR wspiera polskie start-upy

Jedną z takich organizacji jest Polski Fundusz Rozwoju, który realizuje strategię rozwoju polskiego ekosystemu innowacji i odpowiada na realne potrzeby rynku. Ma ona za zadanie wsparcie odpowiedzialnego rozwoju projektów, które mogą stać się kluczowe dla polskiej gospodarki.

Polski Fundusz Rozwoju to spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa. Jej priorytetem jest wspieranie rozwijających się przedsiębiorstw i samorządów, ale również osób prywatnych, które chcą budować swój biznes, otwierając nowe możliwości przed społeczeństwem.

Niedawno PFR zakończył rekrutację do programu, który ma pomóc polskim producentom sprzętu medycznego w skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne, a już rekrutuje do kolejnego projektu.

Szkoła Pionierów PFR dla talentów, którzy tworzą polskie start-upy

Rekrutacja do II edycji Szkoły Pionierów PFR rozpoczęła się już 4 czerwca i potrwa do 25 dnia tego samego miesiąca. Jest to międzynarodowy program edukacyjny dla osób, które mają powyżej 20 lat i nie ukończyły 35 roku życia oraz chcą rozwijać swoje zainteresowanie nowymi technologiami i przedsiębiorczością. Uczestnicy przez 4 tygodnie będą uczyć się w Warszawie i Berlinie niezbędnych kompetencji pod okiem praktyków. Będą też mieli przestrzeń na rozwijanie własnych innowacyjnych projektów.

Celem drugiej edycji Szkoły Pionierów PFR jest wsparcie młodych osób w tworzeniu innowacyjnych projektów, które w dalszej perspektywie mogą zostać skomercjalizowane i wejść na rynek polski i globalny.

Podczas intensywnych warsztatów, w których uczestniczyć będą młode talenty ze świata nowych technologii i biznesu, podjęte zostaną tematy z obszaru:

rozwoju osobistego,

budowania zespołu,

narzędzi biznesowych i cyfrowych,

sprzedaży i marketingu.

Dlaczego właśnie Berlin?

Stolica Niemiec mocno wybija się na tle europejskiego środowiska start-upowego: działa tam najwięcej międzynarodowych zespołów (50 procent) i znajduje się najwięcej zewnętrznego kapitału (54 procent) dla wschodzących firm. Prawie połowa berlińskich startupów pracuje nad cyfrowymi modelami biznesowymi.

– mówi Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju tworzy ten projekt we współpracy z wiodącą na rynku polskim i nieustannie rozwijającą swój produkt firmą technologiczną. Allegro mocno wspiera program Szkoły Pionierów. Widzi w uczestnikach ogromny potencjał. W poprzedniej edycji powstało wiele projektów, które mają szansę na rozwój międzynarodowy, dlatego władze firmy nie wahały się wesprzeć projektu i w tym roku.

Allegro młodym Polkom i Polakom daje kontakt z praktykami nowoczesnego biznesu i pokazuje, że można planować rozwój kompetencji przedsiębiorcy z rozmachem i w bardzo szerokiej perspektywie. Liczę, że także w obecnej edycji pozyskamy wizjonerów, o których świat jeszcze nie raz usłyszy – mówi Damian Zapłata, Chief Commercial Officer, członek zarządu w Allegro.

Kluczowe kompetencje, o które oparto program Szkoły Pionierów PFR, zostały zdefiniowane Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos:

kompleksowe rozwiązywanie problemów,

krytyczne myślenie,

kreatywność,

zarządzanie ludźmi,

współpraca z innymi.

Zgłoszenie do programu można wysłać za pomocą strony https://www.startup.pfr.pl/pl/szkola-pionierow/. Należy również dołączyć indywidualny plan rozwoju. Rekrutacja ma wyłonić 50 uczestników programu.

Każdy uczestnik na koniec szkolenia zaprezentuje swoje pomysły na uroczystej gali w Warszawie, na której obecni będą potencjalni inwestorzy z funduszy VC zarządzanych przez PFR Ventures.