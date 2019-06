Pielęgnacja w zgodzie z naturą. Kaufland stawia na ekologiczne kosmetyki

Promocja polskich producentów i dostawców, rozwój oferty i okazja do zaproponowania klientom marek, które zyskują szansę, by podbić serca konsumentów. To główne założenia programu „Startup by Kaufland”, który ruszył w marcu 2019 r. Sieć marketów oferuje wybranym partnerom wystawienie swoich produktów w 212 sklepach w całej Polsce. Wystarczy zgłosić je przez stronę www.startupbykaufland.pl, by zyskać szansę na dotarcie z asortymentem do tysięcy potencjalnych klientów.

Do tej pory na współpracę z Kaufland mogli liczyć dostawcy oferujący produktów przyjazne środowisku oraz wpisujące się w aktualne trendy żywieniowe. Jest to wynikiem przyjętej polityki sieci realizowanej pod hasłem „Działanie robi różnicę”, w ramach której Kaufland m.in. promuje rozwiązania proekologiczne oraz zachęca do zdrowego odżywiania.

W ramach czwartej odsłony akcji na półki sieci Kaufland trafiły m.in. artykuły marki Your Natural Side. Kryją się pod nią kosmetyki oparte na naturalnych składnikach takie jak masła z awokado i kawy, peelingi z pestek malin i truskawek czy pielęgnacyjne olejki i sera. W ofercie pojawił się również produkty Monster Bath, czyli galaretki i ciastolina do kąpieli, które sprawiają, że każda kąpiel staje się dla dzieci – tych mniejszych, ale i nieco starszych – kolejną przygodą. Osoby przykładające dużą wagę do pielęgnacji ciała zaciekawi asortyment Cafe Mimi. To kremy, mydła i szampony oparte na takich składnikach jak brazylijskie kakao, marokańska pomarańcza czy orzeźwiająca mięta, zamknięte w ekologicznych kubeczkach. Nową ofertę uzupełniają różnokolorowe szczoteczki do zębów biobrush, które powstały na bazie drobin z drewna i odnawialnych surowców takich jak np. olej rycynowy.

Produkty, które dostępne są w ofercie sieci w ramach czwartej odsłony akcji „Startup by Kaufland”, można znaleźć na specjalnie wyeksponowanych miejscach na końcu sklepowych regałów.