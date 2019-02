Pływacy z Bełchatowa, Łasku i Pajęczna rywalizowali w zawodach walentynkowych [GALERIA]

Bełchatów. Rozegrano nocny turniej FIFA 19. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy [GALERIA]

W sobotni wieczór fani gier konsolowych spotkali się, by stoczyć sportową rywalizację. Wszystko to w ramach II turnieju nocnego FIFA 19, którego organizatorem był CiachoBar Bełchatów. W zmaganiach udział wzięła duża grupa uczestników.Swoich sił próbowali nie tylko mężczyźni. To j...