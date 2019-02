Podsumowano gminny turniej w grę FIFA 19. Dla dzieci i młodzieży była to świetna zabawa [GALERIA]

Bełchatów. Ruszył proces w sprawie wypadku na ul. Pabianickiej, w którym zginęła 25-letnia Ola. Oskarżony kierowca bmw jechał 117 km/h

Przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie ruszył proces Michała G., 26-letniego dziś mieszkańca gminy Bełchatów. To właśnie on kierował bmw, które 19 kwietnia 2018 roku na ul. Pabianickiej uderzyło w citroena prowadzonego przez Aleksandrę Więckowską. Biegli ustalili, że jechał ok. 117 ...