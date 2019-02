Pogrom nad Sokołem oraz zwycięstwo z GKS Tychy. "Brunatni" przygotowują się do wiosny [GALERIA]

Trener Artur Derbin w pierwszym sparingu z Sokołem miał do dyspozycji piętnastu graczy, a w tym wielu młodzieżowców oraz testowanego pomocnika Kamila Bętkowskiego.

24-latek dał o sobie znać już w czwartej minucie pojedynku. Bętkowski zdecydował się na strzał z około dwudziestu metrów, a futbolówka, odbijając się od rywala, zmieniła tor lotu i zatrzepotała w siatce. Po tym trafieniu kilka sytuacji stworzyli sobie gracze z Aleksandrowa Łódzkiego. Do kuriozalnej sytuacji doszło w 20. minucie spotkania, kiedy to jeden z graczy Sokoła wpadł w interweniującego Daniela Niźnika, a sędzia Grzegorz Muskała nie podyktował rzutu karnego dla drużyny przyjezdnych. Wówczas mocno zdenerwowany trener gości Sławomir Majak wyraził swoje niezadowolenie w kierunku pracy sędziów i arbiter główny kazał na kilka minut opuścić teren boiska trenerowi Sokoła. Do końca pierwszej połowy nie działo się już zbyt wiele. Warto odnotować próby strzałów Damiana Michalskiego i Bartosza Biela.

Na początku drugiej części gry swoje okazje mieli Kamil Bętkowski i Przemysław Zdybowicz. Jednak to goście doprowadzili do wyrównania, ale odpowiedź GKS nadeszła bardzo szybko. W 61. minucie meczu Bętkowski dośrodkował z rzutu wolnego na dalszy słupek w kierunku Damiana Michalskiego, który uderzył futbolówkę głową w kierunku dalszego słupka, a wbiegający Bartosz Biel jeszcze przed linią bramkową przeciął tor lotu piłki i wpakował ją głową do siatki. Bramka na 3:1, to indywidualna akcja Dawid Kocyły, który zbiegł z lewej strony boiska w pole karne gości, ograł jednego z rywali i płaskim strzałem pokonał golkipera Sokoła. Gola na 4:1 zdobył po bardzo mocnym strzale głową Mikołaj Bociek. Przy tej akcji asystował Hubert Tylec, który centrował futbolówkę z rzutu rożnego. Wynik na 5:1 ustalił Damian Michalski, który wykorzystał rzut karny, po tym, jak faulowany w szesnastce przyjezdnych był Hubert Tylec.

To była czwarta wygrana "Brunatnych" tej zimy, a kilka godzin później pozostali zawodnicy zmierzyli się w Spale z pierwszoligowym GKS Tychy.

W spotkaniu z tyszanami można było zobaczyć na boisku wielu doświadczonych graczy, ale brakowało w tym meczu sytuacji podbramkowych. Jedynego gola w 88. minucie meczu zdobyli bełchatowianie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mariusza Magiery futbolówkę do siatki głową wpakował Marcin Grolik.

Zwycięstwo nad tyskim GKS-em to piąte tej zimy w siódmym meczu kontrolnym. Po tym pojedynku trener Derbin podjął decyzję, że Kamil Bętkowski nie będzie wiosną występował przy Sportowej 3, a także podziękowano testowanemu napastnikowi, który grał w pierwszej połowie meczu z GKS Tychy.

PGE GKS Bełchatów - Sokół Aleksandrów Łódzki 5:1 (1:0)

1:0 - Kamil Bętkowski 4'

1:1 - Dawid Cempa 57'

2:1 - Bartosz Biel 61'

3:1 - Dawid Kocyła 73'

4:1 - Mikołaj Bociek 78'

5:1 - Damian Michalski (k) 86'

PGE GKS: Niźnik (75' Wojtczyk) - Stolarczyk (75' Kowalik), Michalski, Bociek, Biel - Matuszewski, Rachwał (61' Kocyła) - Tylec, Bętkowski, Putin - Zdybowicz (75' Warnecki)

Sokół: Lemanowicz (58' Kaniecki) - Gieraga (58' Żwir), Ślęzak (60' Szarpak), Woźniczak (60' Szymański), Głowiński (65' Rakowski), Rozwandowicz, Kasperkiewicz, Bogołębski, Kaczmarek (67' Pawlak), Pecyna (10' Maćczak), Cempa

PGE GKS Bełchatów - GKS Tychy 1:0

1:0 - Marcin Grolik 88'

PGE GKS: Lenarcik - Sierczyński, Grolik, Magiera, Grzelak - Czajkowski, Ryszka - Bartosiak, Mularczyk, Thiakane - zawodnik testowany (46' Kocyła)

GKS Tychy: Igaz (46' Jałocha) - Grzybek (46' Abramowicz), Biernat (46' Sołowiej), Kowalczyk, Mańka - J. Piątek (46' K. Piątek), Steblecki (46' Bogusławski), Greszczyk (46' Siemaszko), Monterde (69, 79' Szołtys) - Vojtuš (46' Piątkowski)