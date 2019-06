Pokaz pasji i energii. Uczniowie z Żelkowa na Pomorzu ramię w ramię z gwiazdami sportu!

„Podstawówka” z województwa pomorskiego wykazała się wyjątkową determinacją na samym finiszu II edycji programu Grupy Energa i New Balance Polska, zwyciężając majowo-czerwcową rywalizację, w której udział bierze 200 szkół z całej Polski. O wygraną i wizytę ambasadorów nie było łatwo, bo tym razem maksymalną liczbę filmów z ćwiczeniami przesłały aż 4 szkoły.

Żelkowo wie, co to sportowa zabawa!

Po długich dyskusjach i analizie wszystkich zgłoszeń sportowcy grający w Drużynie Energii uznali, że na miano mistrzów ostatniego miesiąca zasłużyli uczniowie z Żelkowa. Oznaczało to, że wyjątkowa lekcja wychowania fizycznego z Izabelą Bełcik, Markiem Citką, Krzysztofem Golonką, Bartoszem Ignacikiem, Krzysztofem Ignaczakiem i Rafałem Lipińskim odbędzie się właśnie w ich szkole!

- Dziękuję uczniom i nauczycielom, bo to dzięki Wam możemy gościć takie fantastyczne wydarzenie z udziałem mistrzów sportu. Aktywność fizyczna jest bardzo bliska naszej szkole. Drużynie Energii jeszcze raz dziękujemy za radość, zabawę, wspaniałą atmosferę i sportowe konkurencje, które przeprowadziliście – powiedziała Zofia Bartkowiak, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie.

W środowe przedpołudnie szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w arenę sportowych zmagań na najwyższym poziomie. Wyselekcjonowana reprezentacja szkoły, którą utworzyło 10 dziewcząt i 10 chłopców, zmierzyła się z zadaniami od ambasadorów, a pozostali uczniowie gorąco dopingowali kolegów i koleżanki. Uczniowie pokazali, że świetnie radzą sobie z koszykówką, piłką nożną i siatkówką, zdobywając w rywalizacji sportowej łącznie 215 punktów, dzięki czemu ich szkoła uplasowała się na 4. miejscu w klasyfikacji generalnej II edycji programu Drużyna Energii. Indywidualnie najlepszy był Kacper Chrzanowski, który uzyskał we wszystkich konkurencjach aż 27 „oczek”.

- Wielkie brawa dla wszystkich uczniów, ale też nauczycieli, bo to oni zachęcają was do odłożenia smartfonów, laptopów i tabletów na rzecz ćwiczeń. Wyjątkowe zaangażowanie pozwoliło Wam na organizację ostatniego finału miesiąca oraz awans do Wielkiego Finału w Gdańsku. Do zobaczenia! – podsumował Bartosz Ignacik, dziennikarz nc+ i ambasador Drużyny Energii.

Pora na Wielki Finał i nagrody dla najlepszych uczniów oraz szkół!

Dzięki wygranej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie uzupełnił grono „podstawówek”, które spotkają się 12 czerwca na Stadionie Energa w Gdańsku, gdzie odbędzie się Wielki Finał II edycji Drużyny Energii. Na obiekcie Lechii Gdańsk zaprezentują się ponadto: Szkoła Podstawowa im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach, Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu, Szkoła Podstawowa w Mrocznie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy.

Wielki Finał będzie prawdziwym świętem sportu. Uczniowie raz jeszcze spotkają się z ambasadorami, by ponownie wziąć udział w aktywnej sportowej zabawie. Trzy czołowe szkoły klasyfikacji generalnej odbiorą nagrody – czeki na wyposażenie sal gimnastycznych, a do najlepszej z nich trafi dodatkowo okazały Puchar Drużyny Energii. Pośród licznych atrakcji dodatkowych zaplanowano też spotkania z dodatkowymi gwiazdami, które również wspierają program. Szczegółowy plan wydarzenia poznamy już w najbliższych dniach.

Cała Polska ćwiczy z ambasadorami

Drużyna Energii to program skierowany do klas 6-8 szkół podstawowych i mający na celu promocję aktywności fizycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji, z których nastolatkowie korzystają najchętniej. Aktywność sportową dzieci można podziwiać np. na YouTube’ie lub TikToku. O tym, że sport to nie tylko zdrowie, ale i wspaniała zabawa, przekonują ambasadorzy programu: piłkarz Marek Citko, siatkarz Krzysztof Ignaczak, dziennikarz sportowy Bartosz Ignacik, piłkarski freestyler Krzysztof Golonka, mistrzyni Europy w siatkówce Izabela Bełcik i najlepszy „dunker” świata Rafał Lipiński.

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska. W premierowej edycji programu uczniowie przesłali łącznie ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami, a Drużyna Energii przejechała 2 200 kilometrów, odwiedzając szkoły w Olszynach, Żorach, Gdyni, Kętrzynie i Łęgu Probostwie. W drugiej edycji szkoły nagrały kolejnych 20 000 plików wideo, a wyjątkowe lekcje WF-u odbyły się w Gdańsku, Dywitach, Mrocznie, Kamienicy i Żelkowie.