Przygotuj swój ogród na wiosnę z narzędziami Lilda

Narzędzia i akcesoria Florabest

Myjka ciśnieniowa Parkside 2100 W za 399 zł

Do wyboru narzędzia ogrodowe, dzięki którym w prosty i bezpieczny sposób przytniesz krzewy, zadbasz o drzewa i sprawisz, że Twój żywopłot będzie wyglądał lepiej niż kiedykolwiek.W wiosennych porządkach pomogą między innymi :• posiadający gumowy, antypoślizgowy uchwyt,• grubość cięcia do 10 mm.• regulacja ramion teleskopowych w 5 poziomach (64-85 cm),• antypoślizgowy uchwyt,• grubość cięcia do 40 mm.• antypoślizgowe uchwyty,• wbudowana blokada teleskopowa,• regulacja ramion 62-77 cm,• grubość cięcia do 6 mm.• teleskopowy, aluminiowy uchwyt z płynną regulacją w zakresie 200-277 cm• precyzyjne ostrze tnące z powłoką antyadhezyjną (ILAFLON®) i blokadą bezpieczeństwa• grubość cięcia do 30 cm• 7 kątów ustawienia głowicy tnącej• przekładnia wzmacniająca siłę cięcia z lekkobieżną tuleją• piła do grubszych gałęzi• sekator do cieńszych gałęziIdealna do czyszczenia tarasów i fasad oraz mycia samochodu. Lekka obudowa, duże kółka i rozsuwany uchwyt zapewniają jej nieocenioną mobilność, a komfort i wygodę pracy zagwarantują :• oszczędzający prąd system auto-start/stop,• pompa aluminiowa odporna na korozję,• ergonomiczny uchwyt pistoletu z zabezpieczeniem przed dziećmi,• nieskręcający się wąż 10 m,• bogaty zestaw akcesoriów,• ilość pompowanej wody do 450 l/h,• ciśnienie do 150 barów,Pamiętajcie, akcja potrwa tylko do wyczerpania zapasów. Wszystkie produkty w promocyjnych cenach pojawią się w sklepach sieci Lidl już w sobotę 23 lutego.