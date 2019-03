Skra ograła Niemców i awansowała do fazy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów [GALERIA]

W starciu z Berlinem nie zagrał, nadal kontuzjowany Mariusz Wlazły. W kadrze meczowej znaleźli się już David Fiel Rodriguez oraz Artur Szalpuk. Obaj siatkarze kilkukrotnie w tym pojedynku wchodzili na parkiet z kwadratu dla rezerwowych, aby pomóc swoim kolegom. Trener Roberto Piazza musiał się jeszcze wstrzymać z dopuszczeniem do gry Patryka Czarnowskiego, a przedmeczowy uraz Jakuba Kochanowskiego nie pozwolił utalentowanemu środkowemu wystąpić w tym meczu, przez co bełchatowianie grali od początku tylko z jednym nominalnym zawodnikiem środka siatki Karolem Kłosem.

W pierwszej odsłonie Niemcy wytworzyli sobie sporą przewagę nad gospodarzami i chcieli od początku postraszyć swoich rywali, ale Skra konsekwentnie goniła rywali, a na samym finiszu wyszła na prowadzenie i wygrała do 25.

Drugi set, to wymiana na prowadzeniu Skry i Berlin Recycling Volleys. Ta partia była bardzo wyrównana, a o wygranej zadecydowała znów lepsza postawa żółto-czarnych w końcówce.

W trzecim secie przez większość czasu przeważała Skra, która w pewnym momencie straciła kontrolę nad meczem i zrobiło się bardzo nerwowo. W grze na przewagi więcej doświadczenia wykazali jednak gospodarze i to oni wygrali 31:29, a w całym starciu 3:0.

Z pierwszego miejsca w grupie D awansował do fazy play-off Ligi Mistrzów - Trefl Gdańsk. PGE Skra z dorobkiem jedenastu oczek zajęła drugą lokatę i czekała na pozostałe wyniki. Walka o awans toczyła się do samego końca we Włoszech, gdzie ZAKSA prowadziła z Cucine Lube Civitanova już 2:0, a w powietrzu miała wiele piłek meczowych i przegrała jednak 2:3, a to spowodowało, że z drugiej lokaty awansowali siatkarze Skry.

Losowanie par odbędzie się już dziś.

Najbliższy ważny mecz Skra rozegra w lidze już jutro o godz. 14.45. W Radomiu formę Skry zweryfikuje czwarty zespół PlusLigi - Cerrad Czarni.