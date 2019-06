Sportowa rywalizacja uczniów opanowała cały kraj. Wielki Finał Drużyny Energii za nami!

Radość, emocje, rywalizacja. W Wielkim Finale nie mogło zabraknąć żadnego z elementów, będących najlepszą wizytówką programu. W środę 12 czerwca na jednym z najpiękniejszych stadionów w Europie raz jeszcze doszło do spotkania wszystkich sześciu nagrodzonych szkół z ambasadorami: Izabelą Bełcik, Markiem Citką, Krzysztofem Golonką, Bartoszem Ignacikiem, Krzysztofem Ignaczakiem i Rafałem Lipińskim, a także z dodatkowymi gwiazdami, które przyłączyły się do promowania aktywności fizycznej wśród dzieci.

Tysiące uczniów w Drużynie Energii

Aktywna zabawa rozpoczęła się pod koniec stycznia, kiedy ogłoszono, że Drużyna Energii wraca do gry bogatsza o dwójkę ambasadorów – siatkarkę Izabelę Bełcik i „dunkera” Rafał Lipińskiego, który wzbogacił rywalizację o ćwiczenia koszykarskie. W II edycji do projektu zakwalifikowało się kolejnych 100 szkół, więc z ambasadorami ćwiczyło 200 „podstawówek” z całej Polski. Sportowcy z Drużyny Energii wyznaczali im sportowe zadania, które należało nie tylko powtórzyć, ale też udokumentować i przesłać w formie filmów za pośrednictwem strony konkursowej. Najlepsza szkoła w każdym z pięciu miesięcy rywalizacji wygrywała sprzęt sportowy, wizytę ambasadorów w swojej szkole oraz awans do Wielkiego Finału.

Bilans rywalizacji w II edycji jest oszałamiający – program objął w tym roku ponad 25 000 uczniów klas 6-8. Aktywne dzieciaki z 200 szkół nagrały więcej niż 20 000 plików wideo z ćwiczeniami, a ambasadorzy przejechali ponad 2 400 kilometrów, odwiedzając szkoły z Dywit, Mroczna, Kamienicy i Żelkowa.

Wszystko po to, by promować aktywność fizyczną i pokazywać, że ruch to nie tylko dobry nawyk, ale przede wszystkim świetna zabawa. – Potrzeba jest matką wynalazku. Dostawaliśmy bardzo wiele wniosków o wsparcie od szkół. Uznaliśmy, że warto byłoby pomagać im w sposób zorganizowany, angażując jak największą liczbę uczniów. Szybko udało nam się znaleźć partnera, czyli firmę New Balance i tak powstał program, którego owocem jesteście wy – uczestnicy Wielkiego Finału. Od lutego obserwowaliśmy wspaniałą zabawę dzieci, nauczycieli i ambasadorów. Dzisiaj wszyscy jesteście wygranymi – podsumował Robert Kwiatek, kierownik wydziału marki Energi SA.

Tak się bawi Drużyna Energii!

Choć Stadion Energa oficjalnie mieści 41 620 widzów, to – jak się okazało w środę – można na nim zgromadzić jeszcze więcej dziecięcych uśmiechów! Finaliści II edycji, czyli uczniowie i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach, Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy zostawili ich na obiekcie w Gdańsku setki tysięcy.

Pełen emocji dzień rozpoczął się z samego rana, od zwiedzania wszystkich zakamarków stadionu w towarzystwie przewodników. Uczniowie mogli też spróbować zdrowych koktajli, które specjalnie dla nich przygotowała Julka Cymbaluk. Zwyciężczyni programu „MasterChef Junior”, podobnie jak przed rokiem, znów gościła na Wielkim Finale Drużyny Energii. Chwilę później finaliści wysłuchali inspirujących opowieści znanego przewodnika – Szymona Radzimierskiego.

W części oficjalnej, którą poprowadził znany i uwielbiany przez najmłodszych aktor Adam Zdrójkowski, nie zabrakło czasu na rozmaite podsumowania, ale punktem kulminacyjnym było nagrodzenie najlepszych szkół. Nagrody główne, czyli czek na 10 000 złotych na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy oraz Puchar Drużyny Energii, trafiły do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy.

Wspaniałą niespodzianką dla najmłodszych był koncert Ani Dąbrowskiej, czyli zwyciężczyni programu „The Voice Kids”, która dała prawdziwy popis swojego muzycznego talentu. Podczas Wielkiego Finału Drużyny Energii nie mogło oczywiście zabraknąć rywalizacji sportowej, która rozegrała się na płycie stadionu. To właśnie tam wybrani reprezentanci szkół – po dwóch chłopców i po dwie dziewczynki – wzięli udział w konkurencjach z elementami piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Każda z drużyn miała swojego kapitana w osobie jednego z ambasadorów.

Ostatecznie, po zaciętej rywalizacji, tytuł najlepszych tego dnia trafił do Szkoły Podstawowej w Mrocznie, którą do zwycięstwa poprowadzili Izabela Bełcik i Bartosz Ignacik.– Każdy ma swoje ulubione dyscypliny sportu, ale warto rozwijać się w wielu. Jestem z was bardzo dumna, bo mierzycie się z różnymi konkurencjami sportowymi. Byłam na Wielkim Finale rok temu i pokochałam ten projekt. Na Stadionie Energa po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy prawdziwą drużyną – powiedziała Izabela Bełcik.

Wielki Finał był znakomitym podsumowaniem sportowej zabawy, która przez ostatnie miesiące rozgrywała się nie tylko w szkołach, ale także przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji, z których nastolatkowie korzystają najchętniej. Aktywność sportową dzieci można podziwiać m.in. na Facebooku, Instagramie, YouTube’ie czy TikToku.

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska. W premierowej edycji programu uczniowie przesłali łącznie ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami, a Drużyna Energii przejechała 2 200 kilometrów, odwiedzając szkoły w Olszynach, Żorach, Gdyni, Kętrzynie i Łęgu Probostwie.

W II edycji szkoły nagrały kolejnych 20 000 plików wideo, a wyjątkowe lekcje WF-u odbyły się w Gdańsku, Dywitach, Mrocznie, Kamienicy i Żelkowie. Licznik kilometrów przebytych przez ambasadorów wskazał ponad 2 400 kilometrów.