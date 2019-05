Spraw swojej Mamie niespodziankę

Mówi się, że to najtrudniejsza praca na świecie - pełna wyrzeczeń i poświęceń, nieprzespanych nocy i stresu. Bycie Mamą wiąże się z mnóstwem obowiązków, ale są takie chwile, które wynagradzają cały ten wysiłek. Takim czasem jest między innymi Święto Mam, kiedy wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, przychodzą do niej z kwiatkiem, laurką czy czekoladkami, lecz przede wszystkim z miłością i wdzięcznością za to, że są i były przy nas zawsze gdy tego potrzebowaliśmy.

Dzień Matki, który obchodzimy już w najbliższą niedzielę to zatem idealna okazja, by podziękować każdej mamie za jej codzienne wsparcie i troskę oraz pokazać, jak bardzo ją kochamy. Na tę okoliczność sieć Kaufland przygotowała specjalną ofertę, aby każdy mógł znaleźć idealny prezent. Upominek od serca Najważniejszy i najbardziej cenny będzie oczywiście wspólnie spędzony czas. Nie zaszkodzi jednak nieco osłodzić te chwile. W sklepach Kaufland znajdziemy wiele czekoladowych propozycji, które idealnie się sprawdzą na tę okazję, jak np. bombonierka Mieszko za jedyne 22,99 zł. Już od 23 maja na półkach dostępna będzie także oferta specjalna w ramach której można kupić m.in. bukiet w rattanowym sercu w różnych kolorach za 24,99 zł/szt., bukiet tulipanów (15 szt.) za 14,99 zł, bukiet róż (13 szt.) – tylko 19,99 zł, begonię w doniczce z polskich upraw za 5,99 zł. Oferta ważna do niedzieli 26 maja, natomiast w dniach 25-26 maja w ofercie specjalnej dostępna będzie również woda toaletowa ELIZABETH ARDEN 100 ml (wybrane rodzaje) za jedyne 49,99 zł. Trochę sportu Dla wszystkich mam ze sportowym zacięciem doskonalą propozycją będą elementy garderoby sportowej lub akcesoria do ćwiczeń, które pozwolą jej rozwijać swoją pasję oraz zadbać o dobrą kondycję i zdrowie. Lato tuż tuż, więc każda z nich na pewno da się przekonać do większej aktywności fizycznej. W ofercie Kaufland w tym czasie dostępne są produkty nowej marki odzieżowej Newletics. Legginsy damskie capri za 29,99 zł, koszulka sportowa za 14,99 zł czy spodenki sportowe za 24,99 zł doskonale uzupełnią letnią garderobę każdej kobiety, a duży wybór kolorów i rozmiarów ułatwi dobranie właściwego zestawu. Dla bardziej dojrzałych mam Bardziej dojrzałe mamy z pewnością ucieszą się z zestawu kremów Soraya Art.& Diamonds 60+ lub 70+ na dzień lub na noc w cenie 10,49 zł za opakowanie. W dbałości o codzienne zdrowie pomoże natomiast suplement diety Vicord od Aflofarm (24,99 zł) oraz nieoceniony może być ciśnieniomierz naramienny za jedyne 49,99 zł. Chwilę relaksu zaś zapewni urządzenie do masażu stop AEG, które do 29 maja dostaniemy za jedyne 119,90 zł. Więcej produktów i szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.kaufland.pl lub w aktualnej gazetce promocyjnej. Nie zapominajmy jednak, że najbardziej wartościowym prezentem dla naszych mam jesteśmy my sami!