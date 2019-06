Szkoła Pionierów PFR. Jak osiągnąć biznesowy sukces? Znani eksperci i technologiczni przedsiębiorcy wspierają młodych w rozwoju

Czym różni się Szkoła Pionierów od innych tego typu przedsięwzięć?

Szkoła Pionierów PFR to międzynarodowy program edukacyjny, który uczy przede wszystkim praktyki, rozwija biznesowe umiejętności i umożliwia rozwinięcie skrzydeł i wypłynięcie na szerokie wody biznesów technologicznych, a także wspiera innowatorów. Polskie firmy mogą być innowacyjne, a polskie technologie w nich tworzone mogą rozwiązywać globalne wyzwania. To, co jest istotne to motywacja do działania i umiejętność wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności do przekonania decydentów o słuszności swojego pomysłu.

W Szkole Pionierów PFR spotkać można najlepszych praktyków, osoby, które od lat współtworzą środowisko biznesowe, wykorzystując najnowsze technologie, eksperymentując i tworząc nowe patenty. Szkoła Pionierów PFR nie da gotowego przepisu na sukces, ale pokaże realia pracy, możliwe kierunki rozwoju i przydatne narzędzia. Eksperci i praktycy wspierający Szkołę Pionierów PFR na własnej skórze przekonali się, że warto, świętowali sukcesu i pokonywali kryzysy.

Innowacyjny program dla pionierów

Program warsztatowy tworzony jest przez praktyków biznesu na bazie własnych doświadczeń i praktycznej wiedzy, którą ma zarówno rada programowa, jak i eksperci z Polski i Berlina współtworzący poszczególne warsztaty. Szkoła Pionierów PFR nie ma zastąpić klasycznej edukacji, to projekt dla wyjątkowych osób, które chcą od życia czegoś więcej. Szkoła Pionierów uczy teorii poprzez praktykę. Największy nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji miękkich - kluczowych dla rozwoju startupów w Polsce. Wsparcie młodych przedsiębiorców, innowatorów jest ważne z punktu widzenia całego polskiego biznesu.

„Raport World Economic Forum 2016 pokazuje, jakie są kompetencje przyszłości polskich pracowników i pracodawców. Warto zobaczyć, co ma się zmienić na przestrzeni następnych 5 lat. Krytyczne myślenie, kreatywność, inteligencja emocjonalna, podejmowanie decyzji, elastyczność poznawcza, jak również rozwiązywanie złożonych problemów, to kluczowe kompetencje, jakie młodzi ludzie mają rozwijać. Szkoła Pionierów chce być elementem, który wspiera największe talenty z całej Polski i właśnie na tych kompetencjach się skupia” - tak pierwszą edycję Szkoły Pionierów otwierała Eliza Kruczkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR.

W programie warsztatowym wiele miejsca i czasu poświęca się pracy nad pomysłem na biznes. Dzięki kontaktom z praktykami w Warszawie i Berlinie, doświadczonymi w biznesie i sukcesami na koncie w poszczególnych dziedzinach, można prowadzić konsultacje, wprowadzać zmiany, konfrontować pomysł z rzeczywistością, a także przygotować plan dalszego rozwoju.

Dobry pomysł to jedno, a jego właściwa prezentacja drugie. Uczestnicy Szkoły Pionierów nauczą się prezentacji kreacji przed potencjalnymi inwestorami. Po warsztatach przygotują swoją prezentację produktu i zaprezentują przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR Ventures, które również są gotowe na finansowanie projektów w początkowej fazie rozwoju.

Rada programowa Szkoły Pionierów PFR – kto zasiada?

Rada Programowa czuwa nad merytoryczną częścią warsztatów. Jednak to nie jest typowy tego typu zespół, w Radzie Programowej PFR zasiadają praktycy, którzy niejednokrotnie są również prowadzącymi zajęcia. Uczestnicy Szkoły Pionierów spotykają się z nimi w ramach warsztatów. To niesamowita okazja do poznania osobiście ludzi, którzy już teraz mają wpływ na polską innowacyjność i nowe technologie.

Kto wchodzi w skład Rady Programowej Szkoły Pionierów PFR?

Natalia Hatalska, analityk trendów, CEO infuture hatalska foresight institute

Filip Granek - CEO XTPL

Eliza Kruczkowska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR

Damian Zapłata - CCO i członek zarządu Allegro.pl

Grzegorz Garczyński - Head of Performance Marketing Booksy

Aleksandra Przegalińska - Badaczka MIT/Akademii Leona Koźmińskiego

Olaf Żylicz - Profesor Uniwersytetu SWPS

Rafał Agnieszczak - Przedsiębiorca internetowy

Kim są eksperci Szkoły Pionierów PFR?

Szkoła Pionierów to doświadczenie zupełnie odmienne od klasycznej edukacji. System przekazywania wiedzy, informacji, utrwalania i doskonalenia umiejętności jest zupełnie inny. Zwracają na to uwagę uczestnicy pierwszej edycji wydarzenia, ale świadomi swojego zadania są także eksperci.

„Młodym Pionierom głównie opowiadamy o doświadczeniach. Opowiadamy o tym, jak rozmawiać z inwestorami, szczególnie jeśli tematyka, którą się zajmują, nie posiada buzzwordów, które są teraz tak bardzo popularne” – Rafał Wojda.

O tym, dlaczego warto wysłać zgłoszenie i spróbować swoich sił, wspominają osoby związane z Fundacją przy organizacji poprzedniej edycji:

"Szkoła Pionierów to duża szansa dla osób, które nie boją się podjąć ryzyka, żeby postawić biznes lub zacząć od nowa. Młodzi ludzie mają głowę pełnych świetnych pomysłów, ale potrzebują zdobyć umiejętności, które przerodzą te pomysły w konkretny i realny sukces biznesowy. Dzięki Szkole Pionierów będą mieć możliwość rozwinąć swoje talenty związane z budowaniem ciekawych projektów. Eksperci Szkoły Pionierów w ciągu trzech tygodni w Warszawie i tydzień w Berlinie będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, którą sami zdobyli podczas swojej często kilkudziesięcioletniej kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i zagranicą. Czy to jest recepta na sukces w biznesie? Na pewno jedna z dróg, która do tego sukcesu przybliży, bo oprócz pomysłu, wiedzy, umiejętności, ciągłego rozwoju i pieniędzy, potrzeba jest jeszcze trochę szczęścia i spotkanie odpowiednich osób na swojej drodze zawodowej. Mam nadzieje, że tak będzie w przypadku Szkoły Pionierów." - Karolina Borkowska - Public Dialog

Najważniejsze elementy programu to:

edukacja przez wyzwania

mentoring pear-to-pear

personalny plan rozwoju

warsztat prowadzony przez praktyków

szkolenie wyjazdowe na podstawie specjalnego programu

Klub Pionierów

Szkoła Pionierów PFR: spróbuj już teraz!

Przeżyj przygodę i wypróbuj Szkołę Pionierów już teraz. Trwa rekrutacja do kolejnej edycji wydarzenia. Eksperci, warsztaty, tygodnie pracy, inspiracji i motywacji, a także wyjazd do Berlina czekają na Twoje zgłoszenie.

Pierwsza edycja wydarzenia to ponad 300 aplikacji, 80 przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych i 50 pionierów, którzy korzystali z bogatego programu warsztatów. Trwa rekrutacja na kolejną edycję eventu. Wyślij zgłoszenie i spróbuj swoich sił już dziś. Pozostało niewiele czasu.