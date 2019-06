Szkoła Pionierów PFR to nowatorskie podejście do zarządzania. Sprawdź, kto wspiera rozwój technologii w Polsce.

Szkoła Pionierów PFR to zupełnie innowacyjne podejście do mentoringu biznesowego. Polski Fundusz Rozwoju kieruje swój projekt do ludzi, najbardziej tego potrzebujących, czyli tych, którzy całkiem niedawno zaczęli budowanie swojej kariery zawodowej. Nie posiadają oni wystarczającego doświadczenia na wysokich stanowiskach i kontaktów, które mogłyby ułatwić zdobycie finansowania budowanych projektów.

To nie znaczy, że Szkoła Pionierów PFR rekrutuje laików. To zazwyczaj osoby bardzo dynamicznie rozwijające swoje kompetencje, jednak główny nacisk zwykle kładzie się na wiedzę merytoryczną. Bardzo mało jest instytucji, które działają na rzecz wyposażenia umysłów technicznych w praktyczną wiedzę o kompetencjach biznesowych. Szkoła Pionierów PFR stawia na różnorodność uczestników, organizatorzy zwracają uwagę na obszar zainteresowań:

biznesowy

techniczny,

kreatywny.

Szkoła Pionierów PFR uczy wiedzy praktycznej

Praktyka. To słowo klucz Szkoły Pionierów PFR. Już od pierwszej edycji utrzymywano wszelkie pomysły w duchu pracy warsztatowej, a każdy z uczestników mógł odnieść poszczególne elementy szkolenia do własnego projektu. Najlepszym dowodem były, dopracowane podczas zajęć, projekty uczestników prezentowane na koniec pierwszej edycji przed potencjalnymi inwestorami.

Jak Polski Fundusz Rozwoju wspiera polskie start-upy?

Polski Fundusz Rozwoju to instytucja rozwoju, w której budowanie ekosystemu innowacji jest jednym z wielu działań na rzecz polskiej gospodarki. Programy na rzecz rozwoju innowacji powstały po to, aby ułatwić osobom tworzącym start-upy pozyskiwanie środków na finansowanie swojej działalności, ale przede wszystkim, aby dostarczyć im wiedzy biznesowej, która pozwoli młodym przedsiębiorcom wykorzystywać te środki efektywnie.

Właśnie tego całego Smart Money najlepiej uczyć się od doświadczonych praktyków. Programy edukacyjne tworzone przez Polski Fundusz Rozwoju angażują właśnie dlatego ekspertów i ludzi biznesu, którzy mają na swoich kontach konkretne sukcesy.

Specjalna spółka Polskiego Funduszu Rozwoju — PFR Ventures zarządza środkami funduszy, które mają do zainwestowania w innowacyjne przedsięwzięcia ponad 3 mld złotych. To właśnie przed nimi uczestnicy Szkoły Pionierów PFR zaprezentują swoje pomysły/projekty na koniec szkolenia. Jest to ogromna szansa na zwrócenie na siebie uwagi i pozyskania inwestora dla swojego przedsięwzięcia.

Eksperci, którzy wspierają Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju wspiera 8-osobowa Rada Programowa. To osoby, które będą prowadzić warsztaty z dziedzin:

marketing,

rozwoju osobistego,

krytycznego myślenia,

data science w biznesie,

miast przyszłości,

Polski Fundusz Rozwoju szczególnie docenia wartość eksperckiego doradztwa na polskim rynku i przedstawia profile sprawdzonych ekspertów z różnych dziedzin biznesowych.

Eksperci to doświadczeni praktycy biznesu z topowych polskich start-upów oraz liderzy polskiej gospodarki. Osoby, które na co dzień zderzają się z rzeczywistością, do jakiej młode talenty dopiero się przedzierają. Służą więc nie tylko wykładem czy prowadzeniem warsztatów, ale często koleżeńską radą i feedbackiem.

Szkoła Pionierów PFR – Jak było rok temu

Pierwsza edycja Szkoły Pionierów, organizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju ruszyła w 2018 roku. W organizację zaangażowały się wówczas TDJ i Allegro. Ta druga firma współtworzy również tegoroczną edycję.