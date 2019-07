T-Mobile ogłosił rewolucyjną ofertę. Sport, kino i superszybki internet w jednym pakiecie

W nowej ofercie Magenta 1 użytkownicy otrzymują konkurencyjny pakiet internetu w telefonie, internetu światłowodowego dla domu oraz dostęp m.in. do platform Netflix, Eleven Sports, serwisu IPLA, darmowych kanałów telewizji cyfrowej, gier i rozrywki dla dzieci. Nowa oferta wpisuje się w długofalową strategię firmy, w ramach której T‑Mobile będzie oferował klientom coraz szerszy zakres usług, ze szczególnym nastawianiem na rozwój produktów dla domu.

Pakiet łączy to, co w najlepsze w ofercie T-Mobile. Usługi internetu stacjonarnego w oparciu o infrastrukturę mobilną operatora, docierającą obecnie do ponad 99,9% Polaków, a niezależna firma P3 Communication po raz piąty z rzędu potwierdziła, że T‑Mobile oferuje najwyższą w Polsce jakość sieci. Z kolei internet światłowodowy od T-Mobile oferuje jedno z najszybszych łącz w Polsce, o przepustowości sięgającej imponujących 900 Mb/s. W zasięgu infrastruktury światłowodowej partnerów T‑Mobile znajduje się już blisko 1/3 gospodarstw domowych w Polsce.

T‑Mobile jest też pierwszym operatorem w Polsce, który posiada w swoich pakietach usługę Netflix, zapewniając klientom korzystanie z doskonałej rozrywki bez konieczności ponoszenia oddzielnych opłat. Wystarczy jedno kliknięcie, aby cieszyć się ulubionymi produkcjami Netflix, takimi jak „Stranger Things”, „House of Cards”, „Dom z papieru”, „Zabójczy rejs”, „Nasza Planeta” i nie tylko.

To jednak nie koniec, bo teraz do znakomitych filmów i seriali dołączają również emocje sportowe. Częścią oferty Magenta 1 jest bowiem Superpakiet Sport, na który składają się IPLA Sport oraz IPLA Eleven Sports. Dzięki niemu użytkownicy będą mogli oglądać na żywo futbol na najwyższym poziomie, m.in. Copa America, eliminacje do turnieju Euro 2020, rozgrywki czołowych europejskich lig piłkarskich, a także najważniejsze turnieje siatkarskie, Wimbledon i wyścigi Formuły 1, do której sensacyjnie powrócił Robert Kubica.

Proste zasady i swoboda wyboru

T‑Mobile przygotował dla klientów proste i czytelne pakiety usług. Użytkownik może dobrać sobie dwa lub trzy elementy, które będą składały się na jego pakiet: abonament komórkowy, internet światłowodowy lub mobilny internet domowy oraz usługi rozrywki. Pakiety w ramach oferty Magenta 1 klienci mogą rozszerzyć o dekoder, smartfon, większy pakiet Netflix lub wyższą prędkość internetu światłowodowego.

I tak np. w pakiecie za 99 złotych użytkownik będzie miał do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na terenie całej Unii Europejskiej, 5GB internetu w telefonie miesięcznie, do tego internet światłowodowy o prędkości do 100 Mb/s oraz abonament podstawowy w serwisie Netflix. To jednak tylko baza, którą można w dowolny sposób dostosowywać do swoich potrzeb – np. przyspieszenie internetu stacjonarnego do 900 Mb/s to dodatkowy koszt zaledwie 30 złotych miesięcznie.

Magenta 1 również dla biznesu

T‑Mobile przygotował również kompleksowe pakiety usług dla przedsiębiorstw – Magenta 1 BIZNES. Firmy będą mogły skorzystać z najwyższej jakości nielimitowanego dostępu do sieci bez względu na czas i miejsce prowadzenia działalności: tak samo w biurze, dzięki możliwości skorzystania z dostępu światłowodowego, jak i poza nim, dzięki internetowi mobilnemu.

W ofertach Magenta 1 BIZNES klienci otrzymają bez dodatkowych opłat, przez nawet 18 miesięcy, dostęp do pakietów usług biznesowych: oprogramowania biurowego Office 365, gwarantującego skuteczną ochronę smartfonów i tabletów Norton Security Online, a także Zdalnego IT Serwisu, w ramach którego eksperci T‑Mobile udzielą pomocy informatycznej online. W połączeniu z dostępnymi już w ofertach T‑Mobile dla firm pakietami księgowości online czy systemu rezerwacji oznacza to, że dzięki jednej wizycie w salonie T‑Mobile przedsiębiorca otrzymuje dostęp do pełnego portfolio usług niezbędnych w prowadzeniu działalności biznesowej.