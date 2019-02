To będzie rok pełen sportowych wrażeń. Miejskie Centrum Sportu zaprezentowało kalendarz [ZDJĘCIA]

Na briefingu prasowym Miejskiego Centrum Sportu pojawił się dyrektor tej jednostki Marcin Szymczyk, a także prezes Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego - Artur Morawiec, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Grzegorz Zegarek oraz Adam Greczyło z Energy Events, czyli firmy, która pomaga w organizacji imprez sportowych.

Pierwsza z imprez odbędzie się już za kilka dni. 24 lutego PEC Bełchatów będzie organizatorem dyskoteki na lodzie pn. "Rozgrzejmy Lodowisko w Rytmie Disco". Jest to impreza skierowana do dzieci i młodzieży z Bełchatowa i okolic na zakończenie ferii zimowych. - Kilka lat temu myśleliśmy nad tym, co nasza spółka może zorganizować, aby zachęcić najmłodszych do aktywności - mówi Grzegorz Zegarek. - Impreza ta ma na celu zapewnić najmłodszym zdrowy wypoczynek i sprawić przyjemność tym, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu - dodaje prezes spółki PEC w Bełchatowie.

W pierwszą niedzielę marca odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym". Bieg na dystansie 5 kilometrów zaliczany jest do pierwszego etapu Bełchatowskiej Triady Biegowej. Zapisy na tegoroczną edycję trwały zaledwie cztery godziny. Wyczerpano limit 190 osób.

12 marca odbędą się XXVII Wiosenne Igrzyska Przedszkolaków. Wówczas dzieci w wieku 4-6 lat będą walczyć o medale w konkurencjach sportowych. W tej zabawie udział weźmie dziewięć przedszkoli samorządowych, które wystawią do reprezentacji 21 dzieci. Gospodarzem tegorocznej edycji jest Przedszkole Samorządowe nr 2 w Bełchatowie.

Drugi etap Bełchatowskiej Triady Biegowej, to III Bełchatowski Bieg Nocny, który zaplanowano na 27 kwietnia. W tegorocznej edycji limit zapisów powiększono do 400 miejsc startowych, a dla najlepszych przewiduje się atrakcyjne nagrody finansowe. Trasa biegu w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie.

Nowością w kalendarzu Miejskiego Centrum Sportu będzie Kryterium Kolarskie. Impreza wśród bełchatowskich kolarzy jest dobrze znana. Ostatni raz pojawiła się w Bełchatowie ponad 20 lat temu w 1997 roku. Wyścig odbywa się na wyjątkowo krótkiej pętli, która liczy zaledwie 3,2 km.

W dniach 18-19 maja na Miejskich Kortach Tenisowych odbędzie się otwarcie sezonu tenisowego skierowane do amatorów tego sportu. Wówczas rozegrane zostaną finały w Turnieju Tenisa Ziemnego. Rywalizacja na kortach czeka również najmłodszych 1 czerwca. W turnieju z okazji Dnia Dziecka udział wezmą najmłodsi w różnych kategoriach wiekowych.

8 czerwca na Skateparku i Pumptracku na osiedlu Binków odbędą się zawody rowerowe i hulajnogowe. Ta impreza na terenie Bełchatowa odbędzie się już po raz drugi, a limit wiekowy sięga do 18. roku życia.

21 lipca już po raz czwarty zorganizowany będzie LOTTO Triathlon Energy Bełchatów. W tejże edycji ulegnie zmianie trasa biegowa, która będzie bardzo prostą i szybką "nitką" zapożyczoną z biegu nocnego. - Położenie Bełchatowa pozwala na to, że mieszkańcy z każdego regionu Polski mogą dość szybko i bezpiecznie dojechać do centrum Polski, aby rywalizować w tych zawodach - podkreśla Adam Greczyło z Energy Events.

W połowie września Energy Events wraz z Miejskim Centrum Sportu zorganizują w lasach na obrzeżach Bełchatowa zawody kolarzy górskich o nazwie "Bełchatów MTB Energy". W wyścigu udział mogą wziąć amatorzy, jak i zawodowcy.

Z końcem listopada tradycyjnie już odbędzie się "Bełchatowska Piętnastka", która zakończy cały cykl Bełchatowskiej Triady Biegowej. Uczestnicy będą mogli pobiec zarówno na dystansie 15 km, jak i w biegu dodatkowym na 5 km. Ten bieg odbędzie się najprawdopodobniej 24 listopada. Organizatorzy czekają jeszcze na potwierdzenie tej daty. - Mam nadzieję, że wzorem lat ubiegłych w naszym mieście odbędzie się podsumowanie "Cyklu Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego" - mówi Artur Morawiec, prezes BKL Bełchatów.

Marcin Szymczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu zdradził, że pojawił się pomysł, aby stworzyć coś więcej niż Triada Bełchatowska. Miałby to być cykl czterech biegów na dystansie 5, 10, 15 kilometrów i półmaratonu. - Z racji, że Bełchatów słynie z węgla takie wydarzenie miałoby się nazywać "Diament Bełchatowski" - wyjaśnia Szymczyk. - Te plany trzeba odłożyć na przyszły rok, ponieważ trzeba będzie odpowiednio zaplanować termin na tego rodzaju bieg - dodaje dyrektor MCS Bełchatów.

Ponadto w czwartym kwartale 2019 roku Miejskie Centrum Sportu chce zorganizować międzynarodowy mecz piłki nożnej reprezentacji Polski. Taka prośba wpłynęła do MCS, które jest na etapie rozmów z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.