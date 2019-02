Ubrania dla dziecka = wyzwanie dla rodzica

Tylko naturalne tkaniny

Bezpieczeństwo i jakość to kwestie kluczowe w przypadku takich produktów jak tekstylia dla niemowląt. Ubranka powinny być wolne od szkodliwych substancji i wykonane najlepiej z bawełny organicznej. Jak to sprawdzić? Z pomocą przychodzą certyfikaty, takie jak chociażby Ökotex 100 czy GOTS. Świadczą one o tym, że proces produkcji ubrań jest przyjazny dla środowiska naturalnego, a tekstylia są wykonane z naturalnych tkanin. Certyfikaty są przyznawane po dokładnym badaniu przeprowadzonym przez niezależne instytuty i laboratoria. Posiadaniem takich certyfikatów mogą pochwalić się między innymi tekstylne marki własne sieci Kaufland.

Komfort użytkowania na co dzień

Zwracajmy uwagę na to, aby ubrania były miękkie i przyjemne w dotyku. Innych ubranek dzieci mogą po prostu nie chcieć nosić, ponieważ nie będą czuć się w nich komfortowo. Najmłodsi, intensywnie odkrywając świat, odbierają każdego dnia ogromną liczbę bodźców. Trzeba więc zadbać o to, aby ich uwaga nie była rozpraszana przez niewygodne ubrania. Dla rodziców istotna jest z kolei wytrzymałość odzieży. Małe dzieci co prawda szybko wyrastają z ubranek, jednak ważne jest, aby nie ulegały one rozciągnięciu czy przetarciu. Warto także zwracać uwagę na to, aby ubranka można było bezpiecznie prać w pralce, co czyni je praktycznymi w codziennym użytku.

Modnie i kolorowo

Dzieci w wieku około 2 lat zaczynają zwracać coraz większą uwagę na to, jakie ubrania noszą i same chętnie decydują o tym, w co chcą być ubrane. To naturalny etap w rozwoju dziecka. Ważne więc, aby miały do wyboru ubranka, które będą budzić ich sympatię. Zwracajmy zatemuwagę na ciekawe wzory i przyjazne kolory. Wiele dzieci chętnie zakłada też ubranka z sympatycznymi postaciami. Modne nadruki i napisy będą natomiast istotne dla dzieci, które wchodzą w wiek szkolny.

Ubrania na różne okazje i pogodę

Kupując odzież warto pamiętać o tym, że dzieci powinny być ubrane odpowiednio do pogody. A ta, szczególnie w nadchodzącym okresie wiosennym, potrafi być zmienna. Warto więc zadbać o to, aby w szafie znalazły się zarówno ubrania cieplejsze, jak i lżejsze. Dobrze jest mieć także ubranka, które będzie można założyć dziecku w sytuacjach wymagających stroju innego niż ten na co dzień, gdy np. udajemy się z nim na formalną uroczystość rodzinną. Dobrze dobrana i różnorodna garderoba dziecka pozwoli ubrać je stosownie do każdej okazji.

Szeroki wybór ubrań w sklepach Kaufland

Bogatą ofertę ubrań dla dzieci przygotował Kaufland, w którym już od czwartku 21 lutego można je znaleźć w atrakcyjnych cenach. Sieć wprowadziła własne marki odzieżowe dla dzieci w różnym wieku. Artykuły marki Kuniboo przeznaczone są specjalnie dla niemowląt oraz dzieci do 4. roku życia. Na produktach znaleźć można charakterystyczny wizerunek specjalnego ambasadora marki – małego i uśmiechniętego szopa pracza. Marka Hip&Hopps oferuje z kolei odzież dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W szerokim asortymencie znajdą się ubrania na co dzień, m.in. koszulki, swetry, koszule, kardigany, bluzy, jegginsy, jeansy, kapcie czy czapki. Oferta marek odzieżowych Kauflandu dla dzieci obejmuje także piżamy, rajstopy czy skarpetki, a w ofercie Kuniboo znaleźć można nawet ręczniki, szlafroki czy pościel.

