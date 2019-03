Jako pierwszy okazję na zdobycie gola miał Emile Thiakane, ale jego próba trafiła w boczną siatkę. W kolejnej sytuacji padł go. Futbolówkę z lewego skrzydła do Bartosiaka zagrał Grzelak, kapitan podał do Mularczyka, ten wysunął futbolówkę Bielowi, który podał za plecy do ustawionego Marcina Ryszki, a ten wbiegł bliżej bramki Ruchu i uderzył po ziemi do siatki i GKS prowadził do przerwy 1:0. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy mocno nad bramką huknął Mikołaj Grzelak.

W drugiej połowie Ruch wziął się do pracy i już po kilku minutach futbolówka po uderzeniu głową wpadła w dłonie interweniującego Pawła Lenarcika. Chwilę potem Emile Thiakane świetnie zachował się na lewym skrzydle i zagrał w kierunku Bartosza Biela, który głową wpakował futbolówkę do siatki. Przy Sportowej 3 zapanowała krótka radość, a wynik to nadal było 1:0 dla GKS. Jeszcze przed końcem meczu groźny strzał głową po centrze z rzutu wolnego oddał Marcin Grolik, a po wejściu na boisko Przemysław Zdybowicz w jednej z sytuacji zdecydował się na strzał, który poszybował tuż nad bramką.

W tabeli po 22. kolejkach GKS zajmuje czwartą lokatę z dorobkiem 37 punktów, wyprzedzając mające o trzy oczka mniej na koncie Olimpię Grudziądz i Stal Stalową Wolę. Trzecia jest Elana Toruń, która ma 39 punktów, drugi jest Widzew Łódź, który również uzbierał 39 punktów, ale w dwóch rozegranych meczach mniej. Liderem jest Radomiak Radom, który ma w dorobku 41 punktów i na inaugurację wiosny przegrał na wyjeździe z Olimpią Elbląg.

A już za tydzień w hitowym starciu PGE GKS Bełchatów na swoim obiekcie podejmie Górnik Łęczna prowadzony przez Franciszka Smudę. Początek tej potyczki w sobotę 9 marca o godz. 17.