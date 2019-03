Ulga mieszkaniowa od 2019 r. na nowych zasadach. Co się zmienia?

Przypomnijmy, że ulga mieszkaniowa to zwolnienie z podatku, na jakie mogą liczyć niektóre osoby składające PIT. Chodzi o podatników, którzy nabyli nieruchomość (np. kupując ją lub dziedzicząc), a następnie przed upływem 5 lat dokonali jej odpłatnego zbycia (najczęściej sprzedaży lub zamiany). Jeśli uzyskane w ten sposób przychody zostały przeznaczone na tzw. własne cele mieszkaniowe, to te przychody są wolne od podatku dochodowego.

Ulga mieszkaniowa 2019 – nowy rok, nowe zasady. Taki wniosek płynie z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Uchwalona jesienią nowelizacja ustawy o PIT wprowadziła szereg istotnych zmian, które właśnie wchodzą w życie. Najważniejszą z nich, jak ogłosiła 27 grudnia na Twitterze minister Teresa Czerwińska, jest wydłużenie okresu obowiązywania ulgi mieszkaniowej z dwóch do trzech lat. To dobre wieści dla podatników PIT, a zapowiadanych zmian jest więcej. Co się zmienia?

Własne cele mieszkaniowe to m.in.:

kupno mieszkania lub domu,

kupno gruntu pod budowę domu,

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

wydatki na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami.

Warto dodać, że nabywana na własne cele mieszkaniowe nieruchomość nie musi wcale być położona w Polsce. Wystarczy, że będzie się znajdować na obszarze Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotychczas ulga mieszkaniowa obowiązywała tylko przez dwa lata. Oznacza to, że osoba, która uzyskała przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, miała dwa lata na wydanie tych pieniędzy na cele mieszkaniowe, jeśli chciała nie zapłacić podatku dochodowego. Jeśli podatnik nie zapłacił podatku, a później nie zdążył w dwa lata spełnić opisanych warunków, musiał złożyć korektę zeznania i zapłacić cały podatek (plus odsetki za zwłokę). Ministerstwo Finansów postanowiło jednak, że okres obowiązywania ulgi mieszkaniowej ulegnie wydłużeniu.

Ulga mieszkaniowa 2019 – co się zmieniło?

Jak w tym roku zmienia się ulga mieszkaniowa? Najważniejszą zmianą jest wydłużenie z dwóch do trzech lat okresu, w jakim pieniądze ze zbycia nieruchomości można przeznaczyć na cele mieszkaniowe i nie zapłacić podatku. Będzie to ułatwienie przede wszystkim dla osób kupujących mieszkania od dewelopera, ponieważ proces nabywania takiego lokalu często trwa długo, co utrudniało dotąd skorzystanie z ulgi.

Pewnym zmianom mają ulec także przepisy dotyczące pięcioletniego okresu pomiędzy nabyciem nieruchomości a jej odpłatnym zbyciem. W przypadku osób dziedziczących dom czy mieszkanie okres ten był dotąd liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkobiercę. Ministerstwo Finansów postanowiło jednak, że czas ten będzie liczył się od chwili nabycia lokalu czy budynku przez spadkodawcę.

Co to oznacza w praktyce? Nowe prawo przede wszystkim umożliwi szybszą sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez płacenia 19-procentowego podatku. Osoba, która do tej pory musiała czekać 5 lat, żeby sprzedać bez podatku nieruchomość otrzymaną w spadku, teraz w większości przypadków będzie mogła zrobić to od razu.

Zobacz atrakcyjne domy na sprzedaż na stronie lub w aplikacji Gratki

– Chcemy też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem.

Tak swoje zamiary ogłaszał w zeszłym roku resort finansów. W 2019 r. również ta planowana zmiana weszła w życie. To dobre wieści dla tych, którzy np. wynajmują lokal, ale w niedalekiej przyszłości planują go kupić, więc zainwestowali pieniądze ze sprzedaży innej nieruchomości w remont mieszkania. Dotychczas takie osoby musiały płacić pełny podatek dochodowy. Jednak od 2019 roku również takie wydatki obejmie ulga mieszkaniowa.

Filozofia 3xP – nowy plan Ministerstwa Finansów

Wydłużona i poszerzona ulga podatkowa ma być częścią nowego planu resortu finansów, nazywanego w skrócie filozofią 3xP. Ministerstwo zapowiada, że celem planu jest stopniowa reforma systemu podatkowego tak, by stał się on mniej uciążliwy dla obywateli. Sam skrót 3xP oznacza trzy cechy nowego systemu – ma on być:

przejrzysty,

prosty,

przyjazny podatnikowi.

– Obejmując urząd ministra finansów postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP – wyjaśnia minister Teresa Czerwińska. – Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem.

Zdaniem resortu finansów zreformowany system podatkowy oznaczać będzie m.in. ograniczenie biurokracji, niższe podatki dla biznesu i inwestycji (w tym m.in. 9 proc. CIT dla mikroprzedsiębiorców) oraz likwidację niepewności podatkowej dzięki bardziej precyzyjnym przepisom. Ogółem podatnik ma mieć więcej możliwości i mniej obowiązków, a także móc łatwiej prowadzić działalność gospodarczą.

Ulga mieszkaniowa 2019 – od kiedy nowe zasady?

Nowe zasady dotyczące rozliczania zbycia nieruchomości weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Osoby, które będą od tego roku płacić podatki, mogą więc liczyć na znaczne ułatwienia. Warto jednak pamiętać, że o ile same przepisy nie stanowią inaczej, nowe prawo stosuje się tylko do przychodów osiągniętych w roku 2019 i latach kolejnych.