W tych muzeach możesz spędzić noc. 9 miejsc, w których przeżyjesz nietypową przygodę

Muzeum i oglądanie eksponatów to nuda? Tak myśli wielu Polaków. Muzea wymyślają kolejne sposoby na przyciągnięcie do siebie zwiedzających. Jeśli nie interesuje cię zwykłe zwiedzanie, skorzystaj z poszerzonej oferty i spędź noc w muzeum. Przeżyj przygodę życia i sprawdź, co się dzieje w muzeum po zmroku. Organizatorzy przygotowują program dla małych i dużych. Które muzea otwierają swoje drzwi w godzinach nocnych? Gdzie w Polsce są najlepsze atrakcje w czasie nocy muzeów i nie tylko? Do jakich muzeów ściągają tłumy z najdalszych zakątków świata?