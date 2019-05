Wielkie sportowe emocje i rekordowa energia uczniów z Kamienicy!

W środę u podnóża Gorców doszło do wyjątkowego spotkania uczniów ze sportowymi gwiazdami – Izabelą Bełcik, Markiem Citką, Krzysztofem Golonką, Bartoszem Ignacikiem, Krzysztofem Ignaczakiem oraz Rafałem Lipińskim. Gwiazdy sportu z mistrzami Europy i świata na czele zjechały do 3-tysięcznej miejscowości w województwie małopolskim, ponieważ to właśnie szkoła z Kamienicy okazała się w maju najlepsza spośród 200 „podstawówek”, rywalizujących w II edycji Drużyny Energii.

Pokaz sportowej pasji w Kamienicy

O zwycięstwo w maju nie było łatwo, bo maksymalną liczbę filmów z ćwiczeniami przesłało aż 6 szkół. Ambasadorzy uznali, że uczniowie z Kamienicy wykazali się w tym zadaniu największą kreatywnością i starannością, dzięki czemu święto sportu odbyło się w ich szkole.

- Wizyta tych znakomitych sportowców, prawdziwych idoli dla dzieciaków, to wyjątkowy dzień dla naszej szkoły. Mamy to szczęście, że nasi uczniowie naprawdę kochają sport i nie musimy ich do niego dodatkowo zachęcać. Ich pasja i zaangażowanie pozwoliły nam wygrać w rywalizacji miesiąca i cieszyć się tym wspaniałym dniem – podkreślił Janusz Piotrowski, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy.

W środę sala gimnastyczna szkoły w Kamienicy była areną sportowych zmagań na najwyższym poziomie. Swoje umiejętności zaprezentowali nie tylko ambasadorzy, którzy chętnie odpowiadali na pytania i poprowadzili rozgrzewkę, ale również wszechstronnie utalentowani uczniowie. Drużyna Energii była pod wrażeniem przygotowanych przez nich występów artystycznych, a szczególnie pokazu sztuczek piłkarskich, którego nie powstydziłby się sam Krzysztof Golonka.

Najwięcej emocji jak zawsze wzbudził „turbokozakowy” konkurs, w którym po 10 uczennic i uczniów mierzyło się z zadaniami od ambasadorów. Reprezentacja Kamienicy w konkurencjach z elementami piłki nożnej, siatkówki i koszykówki zdobyła łącznie aż 335 punktów, co daje jej aktualnie 1. miejsce w klasyfikacji generalnej! Indywidualnie najlepszy był Kacper Zygmunt, który uzyskał dla swojej szkoły 27 „oczek”.

- Wielkie brawa dla was, bo byliście w maju najlepsi z całej Polski. Widoki w okolicy są naprawdę piękne, ale jeszcze bardziej cieszy nas fantastyczna sportowa atmosfera w Waszej szkole. Już podczas rozgrzewki pokazaliście, że jesteście świetnie przygotowani. Znakomity wynik w rywalizacji sportowej nie jest przypadkiem. Do zobaczenia na finale w Gdańsku! – powiedział Krzysztof Ignaczak, ambasador projektu.

Kolejna szansa na wizytę idoli

Ostatni miesiąc rywalizacji sportowej w II edycji Drużyny Energii potrwa do 2 czerwca. Uczniowie mierzą się w nim z zadaniami od ambasadorów: m.in. dwutaktem od Rafała Lipińskiego i żonglerką głową w parach od Marka Citki. Filmy z trickami dostępne są na stronie www.DruzynaEnergii.pl

To już ostatnia szansa dla uczniów z całej Polski, aby ambasadorzy odwiedzili właśnie ich szkołę. Zwieńczeniem zabawy będzie Wielki Finał, podczas którego 12 czerwca na Stadionie Energa w Gdańsku spotkają się wszyscy zwycięzcy etapów. Trzy „podstawówki” z najlepszymi wynikami w rywalizacji sportowej odbiorą tam czeki na wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt sportowy, a najlepsza z nich otrzyma dodatkowo okazały Puchar Drużyny Energii.

Cała Polska ćwiczy z ambasadorami

Drużyna Energii to projekt skierowany do klas 6-8 szkół podstawowych i mający na celu promocję aktywności fizycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych kanałów komunikacji, z których nastolatkowie korzystają najchętniej. Aktywność sportową dzieci można podziwiać np. na YouTube lub TikToku. O tym, że sport to nie tylko zdrowie, ale i wspaniała zabawa, przekonują ambasadorzy programu: piłkarz Marek Citko, siatkarz Krzysztof Ignaczak, dziennikarz sportowy Bartosz Ignacik, piłkarski freestyler Krzysztof Golonka, mistrzyni Europy w siatkówce Izabela Bełcik i najlepszy „dunker” świata Rafał Lipiński.

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska. W premierowej edycji projektu uczniowie przesłali łącznie ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami, a Drużyna Energii przejechała 2 200 kilometrów, odwiedzając szkoły w Olszynach, Żorach, Gdyni, Kętrzynie i Łęgu Probostwie. W drugiej edycji wyjątkowe lekcje WF-u odbyły się już w Gdańsku, Dywitach, Mrocznie i Kamienicy.