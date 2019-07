Wycieczki autokarowe - wciąż popularne na wakacje

Podróż autokarem pozwala na podziwianie krajobrazów po drodze, a także możliwość obejrzenia większej ilości zabytków. Ponadto dociera się bezpośrednio do danego miejsca, bez konieczności przesiadek, jak i oczekiwania na kolejny przejazd. Nie bez znaczenia pozostaje obecność wykfalifikowanych pilotów wycieczek, którzy ciekawie opowiadają o mijanych terenach. Obecne autokary, które zabierają turystów na upragnione wakacje są nowocześnie wyposażone. Wyjazdy autokarów są planowane znacznie częściej niż w przypadku odlotów samolotów. Turystów omija długi czas odprawy, kontroli bagażu oraz dokumentów.

Miłośnicy tego rodzaju podróżowania coraz częściej wyjeżdżają autokarem na wypoczynek w takie miejsca jak: Bułgaria, Albania, Grecja, czy inne kraje bałkańskie. Korzystać można z hoteli all inclusive usytuowanych nieopodal pięknych plaż.

Popularne są także weekendowe wycieczki autokarowe. Wśród najchętniej odwiedzanych stolic Europy jest: Praga, Budapeszt oraz Wiedeń. Miasta te przyciągają ciekawą architekturą, historią, a także smaczną kuchnią. Zamienniki tego typu wycieczek realizowane samolotem, są dużo kosztowniejsze, a także nie zawsze można je realizować w weekend ze względu na połączenia lotnicze.

Podróże autokarem chętnie wybierają turyści chcący spędzić urlop w tak popularnych zakątkach jak: Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Francja.

Oto kilka miejsc, do których warto udać się autokarem.

Włochy - San Gimignano oraz Lago di Gardia

Otoczone murem stare miasteczko w Toskanii - San Gimignano, leży na malowniczym wzgórzu w dolinie rzeki Elsy. Miasto jest wyjątkowym przykładem średniowiecza. W obrębie miejskich murów łączy wszystkie konstrukcje charakterystyczne dla ówczesnego miasta (m.in. place, domy, ulice). Najbardziej typowymi budowlami są domy w kształcie wież. San Gimignano to jedno z piękniejszych toskańskich miast. Znane jest z wina Vernaccia i produkcji szafranu. Uprawa na okolicznych terenach szafranu ma wielowiekową tradycję i po dzień dzisiejszy zabrania się stosowania jakichkolwiek sztucznych nawozów czy chemicznych środków ochrony roślin.

W Lago di Gardia znajduje się największe jezioro we Włoszech. Słynące z piękna, położone w malowniczych oraz pełnych słońca górach. Wokół jeziora leży kilkanaście typowo włoskich miasteczek z wąskimi uliczkami, tarasami widokowymi na góry oraz jezioro. Niemal każda miejscowość posiada własne plaże z łagodnym zejściem do jeziora.

Albania

To wspaniały kierunek na wakacje autokarem - przyciąga naturalnością, śródziemnomorskim klimatem oraz bogatą kulturą. Przez wieki Albania była przedmiotem pożądania wielkich tego świata. Bizancjum, Gracja, Rzym - podbijali ten kraj. Ślady ich kultur do dzisiaj można oglądać. Albania usytuowana jest na Bałkanach, oblana jest Morzem Adriatyckim oraz Jońskim. Graniczy z Grecją, Czarnogórą, Macedonią oraz Kosowem. Jednym z najatrakcyjniejszych kurortów w Albanii jest Himara leżąca nad Morzem Jońskim. Plaże położone są wśród skalnych klifów. Opadające do morza wzniesienia pasma górskiego Llogara dodaje uroku tutejszemu krajobrazowi. Do najpopularniejszych wakacyjnych miejsc w kraju należy Durres położone nad Adriatykiem. Historia miasta sięga VII w. p.n.e. Zakątek kusi zabytkami (m.in. rzymski amfiteatr oraz termy z II w., forum z V w., pałac byłego albańskiego króla Zoga). Durres to także wspaniałe plaże oraz bogata infrastruktura turystyczna, która gwarantuje udany wypoczynek.

Praga i Budapeszt

Praga, stolica Czeskiej Republiki leży w centralnej części kraju nad rzeką Wełtawą. Przyciąga turystów klimatem i zabytkami z różnych okresów historycznych. To jedna z piękniejszych stolic środkowoeuropejskich. Miasto ma swój specyficzny klimat. W ciasnych uliczkach, ukryte są romantyczne kafejki. Przez wieki na skrzyżowaniu kultur, gdzie kolejne pokolenia wzbogacały miasto tradycją i zabytkami. Wybierając się na weekend w to miejsce bezdyskusyjnie należy obejrzeć Rynek Starego Miasta wpisany na listę UNESCO. Ozdobą rynku jest Ratusz Staromiejski ze słynnym praskim zegarem Orłojem. Kolejne miejsce to Hradczany, które są kompleksem zabytków, w ich skład wchodzą (m.in. Zamek Królewski, Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego oraz słynna Złota Uliczka). Do najcenniejszych budowli Hradczan należy Zamek Królewski i Katedra św. Wita. Pragę symbolizuje Złota Uliczka, w jednej z kamieniczek, które przylegają do Złotej Uliczki często przebywał i pracował znany pisarz Franz Kafka. Obecnie w większości kamieniczek sprzedawane są pamiątki. Miłośnicy muzeów powinni odwiedzić Muzeum Narodowe, Muzeum Tortur, Muzeum Figur Woskowych, a także Galerię Narodową.

Budapeszt, stolica Węgier to idealne miejsce na weekend (tu internetowy katalog wyjazdów last minute do Budapesztu). Obejrzeć tu można wiele ciekawych zakątków m.in. Wzgórze Zamkowe (rozciąga się z niego piękny widok na miasto), Zamek Królewski (w jego wnętrzach mieści się muzeum historyczne), Baszta Rybacka, Parlament (zachwyca architekturą. Jest to monumentalny gmach w stylu neogotyckim podobny do londyńskiego House of Parlament), bazylika św. Stefana (na uwagę zasługuje antresola kopuły, można na nią wejść po schodach bądź wjechać windą), dzielnica żydowska z synagogą. Warto także obejrzeć Wyspę Małgorzaty (oaza zieleni oraz miejsce wypoczynku) i termy.