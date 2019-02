Zdrowie po polsku, czyli na co chorują Polacy? [RAPORT]

Przeciętny Polak żyje 74 lata. Polka może przeżyć go średnio o 8 lat. Najmniejsze szanse na doczekanie do takiego wieku mają mężczyźni z Piotrkowa Trybunalskiego, a największe – z Rzeszowa. Jeśli chodzi o kobiety, to najdłużej w Polsce żyją mieszkanki Białegostoku (84 lata), najkrócej – Rudy Śląskiej (79 lat).

Niestety, jeśli chodzi o długość życia, to Europejczycy zostawiają nas daleko w tyle w tej klasyfikacji. Przeciętny Europejczyk żyje aż 4 lata dłużej niż Polak. W przypadku kobiet ta dysproporcja jest nieco mniejsza. Polki żyją średnio 2 lata krócej niż inne Europejki.

Na mapie demograficznej Polski czarnym punktem jest województwo łódzkie. Statystycznie żyje się tam najkrócej w Polsce. Na najdłuższe życie mają z kolei szanse mieszkańcy Podkarpacia.

Na co umierają Polacy? Raport NIZP-PZH

Wśród chorób, które stanowią główną przyczynę zgonów wśród Polaków dominują choroby układu krążenia. Z ich powodu ginie najwięcej mężczyzn w Polsce. Wśród kobiet największym zabójcą są z kolei nowotwory złośliwe. Polki umierają przede wszystkim na raka piersi.

Niestety w ostatnich latach statystyki dotyczące umieralności z tego powodu są wyższe w porównaniu do innych krajów w Europie. Niemal połowa Polek nigdy w życiu nie wykonała żadnego badania diagnostycznego, które mogłoby wykluczyć ryzyko choroby lub dać szansę na rozpoznanie na wczesnym etapie, kiedy są duże szanse na wyleczenie.

Co jeszcze zabija najczęściej mieszkańców naszego kraju? Jak nam szkodzi smog? Ile osób umiera z powodu chorób, do których może doprowadzić oddychanie zanieczyszczonym powietrzem? Dlaczego w naszym kraju jest więcej samobójców niż ofiar wypadków drogowych? Jak bardzo skraca nasze życie nadużywanie alkoholu i palenie papierosów? Więcej informacji znajdziecie w naszej galerii (rozwińcie zdjęcia na górze strony).