Zdrowy i aktywny pracownik to produktywny pracownik

Sport to zdrowie – wielu z nas zdaje się zapominać o tym powiedzeniu. Jak wynika z badań Kantar, tylko co piąty Polak w wieku 15-69 lat spełnia rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia normy dotyczące poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym. Tą średnią zawyżają pracownicy sieci Kaufland regularnie biorący udział w sportowej rywalizacji, której niejednokrotnie towarzyszy wyższy cel.

Biegną z pomocą

Tysiące uczestników, trasa wiodąca m.in. wzdłuż wałów Odry i wspólne promowanie zdrowej rywalizacji, aktywności fizycznej i pomocy potrzebującym dzieciom. Tak wyglądał Bieg Firmowy 2019, który odbył się we Wrocławiu w połowie maja. Uczestnicy tegorocznego biegu byli podzieleni na pięcioosobowe zespoły, a każdy zawodnik musiał pokonać pięć kilometrów trasy. Wśród uczestników wyróżniali się zawodnicy reprezentujący sieć Kaufland, których było ponad siedemdziesięciu. Kaufland już po raz trzeci był partnerem wspierającym wydarzenia. Dzięki tej współpracy w specjalnej firmowej strefie integracyjnej biegacze z Kauflandu mogli m.in. napić się wody, skorzystać ze świeżych owoców, a nawet masaży.

Pracownicy naszej sieci realizują swoją sportową pasję, a przy tym promują zdrowy tryb życia, integrują się z przedstawicielami innych firm i co ważne, chętnie pomagają potrzebującym. Zainteresowanie akcją było tak duże, że jako Kaufland wystawiliśmy aż piętnaście drużyn – mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego firmy Kaufland.

Promocja zdrowia

Na biegowe wsparcie pracowników Kaufland mogli liczyć także organizatorzy kwietniowego Biegu Kobiet Zawsze Pier(w)si. Do akcji promującej aktywność fizyczną i wspólną walkę z rakiem piersi przystąpiło blisko 40 pracownic sieci – zarówno działających w centrali firmy, jak i zatrudnionych w marketach czy magazynach. Tegoroczny bieg wokół Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu wystartował po raz piąty, a dla pracownic sieci Kaufland był to drugi start w historii imprezy.

Projekt ma na celu zachęcić kobiety do dbania o siebie przez regularne badanie się i aktywność fizyczną. Cieszymy się, że panie zatrudnione w naszej sieci angażują się w tak szlachetne inicjatywy. Wspieramy je i zachęcamy do tego, by realizowały się nie tylko na polu zawodowym, ale i sportowym, do czego zapewniamy odpowiednie warunki – wyjaśnia Małgorzata Ławnik.

Jak podkreśla przedstawicielka Kaufland, pracownicy centrali sieci mogą m.in. korzystać z siłowni, konsultacji trenerów, pomocy fizjoterapeuty, a także raz w tygodniu skorzystać z zajęć z elementami jogi, stretchingu i pilatesu.

Wspólne wsparcie

Połączenie aktywności fizycznej, edukacji i dobrej zabawy zapewnia także akcja Fitqbe Sport Challenge. Projekt funkcjonujący w oparciu o specjalną platformę www i aplikację na smartfony i smartwatche pozwala rywalizować kilkuosobowym zespołom. Członkowie zespołów biegają, mierzą kroki lub jeżdżą na rowerach i zbierają punkty za każdy metr, krok lub przejechany kilometr. Drużyny zgłaszają przy tym organizację charytatywną, która ich zdaniem powinna otrzymać wsparcie – o tym, do której organizacji trafią zebrane środki, decyduje drużyna o największej liczbie zgromadzonych punktów.

Ta rywalizacja cieszy się dużą popularnością w naszej sieci. W tegorocznej edycji bierze udział aż 13 drużyn złożonych z pracowników Kaufland. To trzecia odsłona akcji z udziałem naszych pracowników. Do tej pory zawsze drużyna Kaufland była na podium i mamy nadzieję, że dobra passa zostanie zachowana – mówi Małgorzata Ławnik.

Bieżąca edycja Fitqbe Sport Challenge ruszyła z początkiem maja i potrwa 60 dni. W poprzedniej, zakończonej w listopadzie odsłonie akcji, w rywalizacji na liczbę przebytych kroków bezkonkurencyjna okazała się drużyna Kaufland „Tuptusie” – zgromadziła ich ponad 4 miliony. W kategorii rowerowej drugie miejsce przypadło „K-Leszczom”, którzy przejechali ponad 20 tys. kilometrów, a biegacze z „Kaufland 13” otarli się o podium z wynikiem blisko 1,5 tys. kilometrów. Ostatecznie członkowie rywalizujących drużyn wspólnie zdecydowali, że uzbierane w minionej edycji 12 tys. zł trafi do Fundacji Serce dla Maluszka, która pomaga naszej chorej koleżance z jednego z marketów.