25 YEARS OVER THE HUMP World Tour - Legendarny zespół THE KELLY FAMILY powraca do polskich fanów

Ponad 10 lat musieli czekać fani The Kelly Family na powrót swoich idoli. Niesłabnące zainteresowanie, wyprzedane bilety i entuzjazm wielbicieli pokazują, że zespół jest nie do zatrzymania.

Wielka, europejska trasa koncertowa świętująca 25-lecie wydania płyty „Over the Hump” święci triumfy – już ponad 80% biletów na koncerty zostało wyprzedane. Dlatego odpowiadając na ogromne zainteresowanie i entuzjastyczne przyjęcie początkowo zaplanowana na 20 koncertów trasa, została przedłużona i rozrosła się do imponujących 41 miast.

„Dzięki temu także Polska będzie mogła gościć The Kelly Family. Doświadczamy na co dzień ogromnej sympatii polskich fanów, którzy trzymają rękę na pulsie i nie zapominają o swoich idolach. Bardzo cieszymy się, że będziemy mogli odpowiedzieć na to zainteresowanie i zaprosić do Krakowa wszystkich miłośników grupy, która zyskała już status kultowej” – powiedziała Anna Czerniejewska z polskiego oddziału JVS Group, organizatora koncertu.

Historia grupy to ponad 45 lat wspólnego grania, koncertowania i nagrywania płyt. Rozpoczęła się w połowie lat 70-tych jeszcze pod nazwą Kelly Kids. Skład zespołu zmieniał się jednak trzon stanowili członkowie najbliższej rodziny. Sami także zajmowali się produkcją i wydawaniem płyt, organizowaniem i nagłaśnianiem koncertów oraz ustawianiem sceny, jednocześnie gromadzili wokół zespołu coraz to większą grupę zagorzałych fanów.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1994 roku. Album „Over the Hump” został sprzedany w ponad 5 mln egzemplarzy. To z niego pochodzą takie hity jak "Roses of Red" i "An Angel". Również w Polsce płyta znakomicie się sprzedała i uzyskała status potrójnej platyny. Wypełniali europejskie stadiony i grali w wielkich halach. W Wiedniu dali koncert dla 250 tys. ludzi. Odnieśli sukces w Niemczech, Holandii, Polsce, całej wschodniej Europie, Portugalii, Hiszpanii oraz innych europejskich państwach. Stali się znani na całym świecie, w tym w RPA, Brazylii, USA i Chinach.

Rok 2019 jest dla The Kelly Family wyjątkowy. 25-lecie wydania płyty, która była dla zespołu kamieniem milowym w ich karierze, jest cudowną okazją do świętowania razem z fanami.

The Kelly Family wystąpią podczas jedynego polskiego koncertu, w krakowskiej Tauron Arenie.

„Podczas tej trasy, koncerty podzielimy na dwie części. W pierwszej części zagramy utwory znane z albumu „Over the Hump” Wyjątkowe jest to, że wiele piosenek z tego albumu nie było granych na żywo od bardzo dawna. W drugiej części zagramy wybór najlepszych piosenek z naszej 40-letniej historii, a także ulubione piosenki naszych fanów.” – mówią The Kelly Family.

To będzie wyjątkowy i pełen emocji wieczór, zarówno dla zespołu jak i publiczności. Fani mogą oczekiwać cudownego doświadczenia, pełnego wspomnień, podróży w czasie do roku 1994 oraz świetnej muzyki i ekscytującego show na żywo. Koncert „25 Years – Over the Hump” to powrót legendarnej grupy w wielkim stylu.