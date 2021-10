3 liga piłkarska. Karkonosze Jelenia Góra - Stal Brzeg 0:1

To bardzo ważne zwycięstwo dla brzeżan. Już za tydzień Stal zmierzy się z Piastem Żmigród.

Wielkie brawa dla chłopaków, bo dzisiaj znowu było widać ich wielkie zaangażowanie i determinację, zwłaszcza w bronieniu. Przy stanie 1:0 Karkonosze zepchnęły nas do defensywy, ale wybroniliśmy to. Cieszę się, że wygrywamy po walce, bo takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Mieliśmy sytuacje, żeby zamknąć mecz golem na 2:0, ale trafiliśmy tylko w słupek. Tak czy inaczej wspólnie z trenerem Piotrkiem jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że już w drugim meczu chłopaki łapią pewne automatyzmy i schematy. Przez dwa tygodnie zespół zaczyna rozumieć zasady, które wprowadzamy. Po meczu powiedziałem chłopakom w szatni, że dzisiaj wygrała drużyna. Jeżeli będą dalej walczyć jeden za drugiego, asekurować się nawzajem, to zajdziemy daleko. Był moment w drugiej połowie, gdy złapaliśmy Karkonosze, graliśmy na jeden-dwa kontakty, stwarzały się przestrzenie do tego. Jeśli będziemy tak działać w kolejnych meczach, to będę spokojny o wyniki. - skomentował spotkanie trener brzeskiej Stali Marcin Nowacki.