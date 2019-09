7 aranżacji kuchni, które naprawdę Cię zachwycą

Drewno i wysoki połysk, kamień i jeszcze raz drewno

Z trendami wnętrzarskimi jest tak, jak z trendami w modzie. Pojawiają się, przemijają, lepiej więc kierować się własnym wyczuciem stylu i stawiać na to, co niezmiennie od lat, czy nawet dekad się sprawdza i wygląda dobrze.

Lakierowane meble drewniane tak naprawdę nigdy nie wyszły z mody, a ich popularność utrzymuje się cały czas na tym samym, wysokim poziomie. Lakierowane kuchnie wyglądają stylowo i mają w sobie to „coś”, co sprawia, że w kuchni miło się gotuje, parzy kawę i spędza czas.

Jedną z najważniejszych zalet mebli lakierowanych jest fakt, że bardzo łatwo zadbać o ich czystość. Nie trzeba stosować żadnej specjalnej „chemii”, do wyczyszczenia blatu wystarczy nam jedynie gąbka, woda i ewentualnie roztwór z mydła lub płynu do zmywania naczyń.

W aranżacjach wnętrz coraz chętniej wraca się także do sprawdzonego kamienia – kamienny zlew, marmurowe blaty, a do tego drewno? Zainspiruj się naszymi aranżacjami!

Wszystkie kuchnie prezentowane poniżej, objęte są promocją do 20% taniej w Black Red White. Promocja dotyczy wybranego asortymentu kuchni lakierowanych i drewnianych. Akcja obowiązuje od 6.09 do 23.09.2019 lub do wyczerpania zapasów. SPRAWDŹ TERAZ

Traffic 91st Court Street – przykład harmonijnego połączenia dobrego stylu i funkcjonalności z najwyższej półki. Dużo bieli, oryginalny układ szafek, wyraźne akcenty czerni, które przełamują kolorystyczną monotonię i klasyczne, brązowe szafki – przepis na kuchnię idealną gotowy!

Capital - 38th Elysee Avenue, czyli kuchnia „otwarta na salon” to już nie tyle moda, tylko po prostu standard nowocześnie projektowanych wnętrz. „Ciepły” odcień kamiennej posadzki, lakierowane szafki, drewniane blaty i klasyczny, spójny z resztą elementów minimalizm. Czego chcieć więcej?

Capital - 33rd Saperavi Avenue, czyli ergonomiczna, dobrze dopasowana do pomieszczenia kuchnia, która idealnie wykorzystuje metraż i naturalne oświetlenie. Kontrastowe kolory wydobywają prawdziwą głębie drewnianych frontów. Drewno od zawsze lubiło się z kamiennymi blatami i kontrastowymi kolorami. Tego typu połączenie będzie w modzie i nigdy nie straci swoich walorów estetycznych i funkcjonalnych.

Family Line - Sole to zjawiskowy przykład udanego i nowoczesnego związku szarej faktury kamienia z jasnym i „żywym drewnem”. To idealny pomysł na niewielką, ale funkcjonalną kuchnię, która będzie świetnie wyglądać, a przygotowywanie w niej śniadania czy kolacji będzie prawdziwą przyjemnością.

Royal - Draggo to romantyczny ukłon w stronę tradycji. Królują tutaj beże, drewno w różnych odcieniach, kamienne blaty i zdobione uchwyty szafek. Oszczędność barw i umiejętne kontrasty wydobywają z kuchni jej prawdziwe piękno, a biały kolor optycznie powiększa pomieszczenie.

Royal - Elenore, czyli propozycja dla tych, który cenią sobie styl retro i elegancję. Wytworne wykończenie zachwyci nawet najbardziej wymagającego domownika!

Traffic 98th Elysee street to przykład nowoczesnej kuchni w stylu salonowym, która jest prawdziwym centrum domu, miejscem w którym dużo się dzieje i niekoniecznie tylko gotuje. Miks szarości, bieli, beżu i czerni to klasyczne, stonowane i stylowe połączenie.

Głodny dalszych inspiracji? Zdecydowany na odświeżenie kuchni? Sprawdź promocję do 20% taniej na kuchnie lakierowane i drewniane od Black Red White!