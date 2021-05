Alkomaty w dobrych cenach. Jaki alkomat wybrać, na co zwrócić uwagę?

Alkomat Promiler

Promiler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek alkomatów na polskim rynku. W jej ofercie znajdują się alkomaty różnych typów:

alkomaty jednorazowe Promiler - przydatne, gdy chcemy korzystać indywidualnie, na własny użytek,

alkomaty podręczne Promiler - urządzenia, które przydają się na prywatny użytek, gdy chcemy mieć pewność, że możemy bezpiecznie prowadzić samochód,

alkomaty Promiler do badania większych grup - alkomaty, które znamy z policyjnych rutynowych kontroli - nie dotykamy ustnika, dzięki czemu badanie jest bardziej higieniczne, ale także pozwala na zbadanie osoby, która nie chce współpracować.

Na domowy użytek zazwyczaj wybiera się alkomaty ze średniej półki, ich ceny jednak mogą się bardzo różnić - od ok. 200 do nawet ok. 1000 zł zależnie od opcji. Najpopularniejsze alkomaty Promiler to AL 8000 PLUS, alkomat Promiler AL 6200 oraz AL 9000.