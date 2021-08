Anja Rubik Instagram. Co nowego wrzuciła modelka na swój profil?

Anja Rubik to światowej klasy modelka. Anja jest również projektantką mody, prezenterką telewizyjną oraz działaczką społeczną. Na jej Instagramie możemy śledzić na bieżąco w jakich sesjach bierze udział. Sprawdź, co nowego modelka wrzuciła na swój Instagram.

Dziś jest 77 Rocznica Powstania Warszawskiego. Doceniajmy, szanujmy i brońmy NASZEJ WOLNOŚCI.

Żyjemy w cudownych czasach pokoju, nie pozwólmy na to, abyśmy sami sobie odebrali wolność słowa, wolność bycia sobą, wolność wyboru, wolność miłości, wolność ekspresji i wypowiedzi, wolność prasy.

Zjednoczmy się w miłości a nie w strachu. #powstaniewarszawskie

Fot. Dawid Żuchowicz, Agencja Gazeta - repost zdjęcia @gazeta_wyborcza 🔷 Zdjęcie 2

#thebeatles 🔷 Zdjęcie 3

New exciting project in the making..

✨

Powstaje nowy ekscytujący projekt .. ✨ 🔷 Zdjęcie 4

My best friend @marykomasa just dropped her new single! ❤️

Check it out!

Link in bio! 🔷 Zdjęcie 5

Mornings :) imieninowy poniedziałek ❤️#charlie 🔷 Zdjęcie 6

Caught in Venice. Guess what’s in the paper bag?:) 🔷 Zdjęcie 7

Venice, for the Saint Laurent by Anthony Vaccarello Men’s Spring/Summer 22 show.

Photographed by Juergen Teller

#ysl #anthonyvaccarello #juergenteller 🔷 Zdjęcie 8

Adam Bodnar to człowiek silny, mądry, życzliwy i pełen empatii, takich leaderów potrzebuje Nasza Polska i Nasz Świat! Dziękujemy, za te 6 lat wsparcia, determinacji i zaangażowania!

Jak dla mnie bycie ludzkim i życzliwym oznacza bycie dzielnym i silnym!

Taki zawsze był i nadal jest @adbodnar #wszyscyjesteśmyrzecznikami “The source of all rights and freedom is the dignity of every human being.” 🔷 Zdjęcie 9

Needed a little touch of reality to keep me balanced after being spoiled rotten in Cannes and Venice.

🇵🇱Odrobina rzeczywistości, aby utrzymać równowagę po tym, jak rozpieszczano mnie w Cannes i Wenecji. 🔷 Zdjęcie 10

About last night, pure joy and happiness ❤️

Anja Rubik jest polską modelką i działaczką społeczną. Pracuje w Stanach Zjednoczonych. Karierę modeli rozpoczęła mając 15 lat. Brała udział w wielu kampaniach reklamowych dla znanych marek oraz chodziła na wybiegach u popularnych projektantów. Ma na swoim koncie wiele okładek magazynów. Angażuje się w wiele akcji społecznych. Anja Rubik na swoim Instagramie przedstawia kadry z sesji zdjęciowych, zdjęcia z życia prywatnego i zawodowego.

