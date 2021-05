Anja Rubik na Instagramie. Zobacz co nowego u Anji

Anja Rubik to światowej klasy modelka. Anja jest również projektantką mody, prezenterką telewizyjną oraz działaczką społeczną. Na jej Instagramie możemy śledzić na bieżąco w jakich sesjach bierze udział. Sprawdź, co nowego modelka wrzuciła na swój Instagram.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. 🔷 Zdjęcie 1

Last day of May ☀️ by @lachlanbailey 🔷 Zdjęcie 2

I love you ❤️❤️❤️ Happy Mother’s Day! 🔷 Zdjęcie 3

Od lat pielęgnuję pewną tradycję; po każdym tygodniu mody w Mediolanie, tuż przed wylotem do Paryża, idę na lody:) Nawet jeśli to oznacza lody na wynos, w samochodzie pędząc na samolot. Ta drobna przyjemność stała się częścią każdej mojej wizyty we włoskiej stolicy mody. Nie odmawiajcie sobie drobnych przyjemności! Zdjęcie z nowej kampanii lodów Magnum😋

#truetopleasure #magnum

zdjęcie @marcinkempski 🔷 Zdjęcie 4

@sexedpl x @levis_poland workshops in progress !

Warsztaty z działaczami i działaczkami SEXED.PL x @levis_poland w toku! 🔥

A to nasi wspaniali wolontariusze, którzy nas wspierają w organizacji tego wydarzenia! ❤️

Zdj: @jackowska.karolina

#SEXEDPL #Levis #działacze #działaczki #fightforyourrighttosexed #milosc #edukacjaseksualna #wolontariusze #wolontariuszki #polaroid @polaroid 🔷 Zdjęcie 5

Edukujcie się z nami! @sexedpl 🔷 Zdjęcie 6

In Venice pre COVID-19. 🔷 Zdjęcie 7

Wearing Women’s Winter 21

by Anthony Vaccarello

Vogue Paris

#YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent

@anthonyvaccarello

@vogueparis 🔷 Zdjęcie 8

Wearing Women’s Winter 21

by Anthony Vaccarello

Vogue Paris

#YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent

@anthonyvaccarello

@vogueparis

@anja_rubik 🔷 Zdjęcie 9

Uczmy się z rzetelnego źródła! @sexedpl

Wczoraj w całej Polsce ruszyła kampania SEXED.PL X @andrzejrysuje

Z humorem podkreślamy wagę edukacji seksualnej. Wielkie dzięki Andrzej za współpracę!

Jak zobaczycie rysunki u siebie w mieście, to róbcie zdjęcia i tagujcie @sexedpl ! Będziemy udostępniać! #sexedpl 🔷 Zdjęcie 10

Na @sexedpl nie ma tematów tabu!

Wczoraj w całej Polsce ruszyła kampania SEXED.PL X @andrzejrysuje

Z humorem podkreślamy wagę edukacji seksualnej. Wielkie dzięki Andrzej za współpracę!

Jak zobaczycie rysunki u siebie w mieście, to róbcie zdjęcia i tagujcie @sexedpl ! Będziemy udostępniać!

Pamietajmy, edukacja seksualna jest dla każdego! Dzięki niej jesteśmy bezpieczniejsi, zdrowsi i świadomi! A bez niej stajemy się bezbronni wobec szkodliwych zachowań seksualnych.

#SEXEDPL #AndrzejRysuje #edukacjaseksualna #miłość #dojrzewanie #antykoncepcja #ciąża #lgbt #równość #prezerwatywy 🔷 Zdjęcie 11

Dowiedz się wszystkiego o antykoncepcji na @sexedpl

Wczoraj w całej Polsce ruszyła kampania SEXED.PL X @andrzejrysuje

Z humorem podkreślamy wagę edukacji seksualnej. Wielkie dzięki Andrzej za współpracę!

Jak zobaczycie rysunki u siebie w mieście, to róbcie zdjęcia i tagujcie @sexedpl ! Będziemy udostępniać!

Pamietajmy, edukacja seksualna jest dla każdego! Dzięki niej jesteśmy bezpieczniejsi, zdrowsi i świadomi! A bez niej stajemy się bezbronni wobec szkodliwych zachowań seksualnych.

#SEXEDPL #AndrzejRysuje #edukacjaseksualna #miłość #dojrzewanie #antykoncepcja #ciąża #lgbt #równość #prezerwatywy 🔷 Zdjęcie 12

CZAS TO ZMIENIĆ!!!

Dołącz do @sexedpl

Wczoraj w całej Polsce ruszyła kampania SEXED.PL X @andrzejrysuje

Z humorem podkreślamy wagę edukacji seksualnej. Wielkie dzięki Andrzej za współpracę!

Jak zobaczycie rysunki u siebie w mieście, to róbcie zdjęcia i tagujcie @sexedpl ! Będziemy udostępniać!

Pamietajmy, edukacja seksualna jest dla każdego! Dzięki niej jesteśmy bezpieczniejsi, zdrowsi i świadomi! A bez niej stajemy się bezbronni wobec szkodliwych zachowań seksualnych.

#SEXEDPL #AndrzejRysuje #edukacjaseksualna #miłość

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Anja Rubik jest polską modelką i działaczką społeczną. Pracuje w Stanach Zjednoczonych. Karierę modeli rozpoczęła mając 15 lat. Brała udział w wielu kampaniach reklamowych dla znanych marek oraz chodziła na wybiegach u popularnych projektantów. Ma na swoim koncie wiele okładek magazynów. Angażuje się w wiele akcji społecznych. Anja Rubik na swoim Instagramie przedstawia kadry z sesji zdjęciowych, zdjęcia z życia prywatnego i zawodowego.

Boże Ciało z obostrzeniami. Są wytyczne GIS w sprawie pielgrzymek